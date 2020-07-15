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БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич

15.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская атомная электростанция откроет новые возможности для развития электротранспорта. Об этом сказал министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня во время Дня электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич

"Главой государства приняты решения по стимулированию использования электротранспорта, развитию электрозарядной инфраструктуры. Все это уже создало основу для успешного продвижения электромобилей на внутреннем рынке, также это и новые рабочие места, и создание более комфортных условий для жизни граждан страны, - сказал Виктор Каранкевич. - Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции откроет новые возможности для развития отрасли. Это надежный и чистый источник энергии в нашей стране, который создаст стимул к развитию не только электротранспорта, но и науки, медицины, промышленности в целом. Это внедрение в экономику новых технологий".

"Уже сейчас мы имеем положительную динамику в электропотреблении на цели электрозарядки транспорта. Если в 2019 году этот показатель составил 3,8 млн кВт.ч, то за первый квартал текущего года - 2 млн кВт.ч. В целом к концу года мы ожидаем выйти на 12 млн кВт.ч. Рост потребления увеличится более чем в три раза к уровню прошлого года", - пояснил он.

По словам министра, глава государства точно отметил, что электротранспорт - это будущее: по оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка в мире будет электрическим. "Использование электротранспорта - это и снижение вредных выбросов в атмосферу, и оздоровление городской среды, и повышение безопасности на дорогах, поэтому развитие данного сегмента - важный приоритет для Беларуси", - добавил министр.

Виктор Каранкевич также поблагодарил администрацию индустриального парка "Великий камень" и китайских партнеров за поддержку в организации Дня электротранспорта. "На площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" такое мероприятие проводится впервые. Надеюсь, это станет хорошей традицией в будущем", - подчеркнул он.

 
 
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  Белорусская атомная электростанция откроет новые возможности для развития электротранспорта. Об этом сказал министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня во...
 
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