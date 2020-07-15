Мать Бритни Спирс подала в суд прошение распоряжаться многомиллионным состоянием дочери

Источник материала: Tut.by

Линн Спирс хочет контролировать финансы своей дочери Бритни Спирс. Судя по документам, полученным изданием ET, 65-летняя мать поп-звезды подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы получать специальные уведомления по всем вопросам, связанным с ее фондом Revocable Trust SJB, пишет spletnik.ru.





Певица подала заявку на открытие фонда SJB в 2004 году, чтобы защитить свои многомиллионные активы и передать часть средств двум своим сыновьям в будущем. Он также был создан для того, чтобы «распоряжаться ее материальными и финансовыми активами в течение жизни и обеспечивать распределение этих активов после ее смерти».

В мае 2019 года Линн также подала документы в суд, ее посвятили в детали опекунства, которое несколько лет осуществлял отец звезды Джеймс Спирс, и попросила созвать экстренное заседание суда, чтобы она смогла получить информацию по плану лечения своей дочери.

— Мать Бритни всегда хотела принимать участие в судьбе Бритни. Ее мама в разные годы пыталась что-то сказать, — сказал источник ET.