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Глава государства Александр Лукашенко с визитом посетил предприятие “Белкалий-Мигао”

15.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

26 июня 2020 22:17 7500

Глава государства Александр Лукашенко с визитом посетил предприятие "Белкалий-Мигао"

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Перемены в Беларуси будут обязательно, но они должны начинаться и идти цивилизованно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения предприятия “Белкалий-Мигао”, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что часто посещает Минскую область, поскольку это типичный регион и здесь есть все для того, чтобы знать, как живет страна.

“Я очень четко дал сигнал вертикали власти и властям вообще, руководителям, что мы будем идти спокойно по принципу развития “Белкалия”: если видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Никто тут не кричал о каких-то инвестициях, мы спокойно строили эти склады, новые предприятия, в том числе вместе с Китайской Народной Республикой производим сегодня товар, в котором нуждаются во всех уголках планеты. В этом отношении будем идти от жизни, – сказал Александр Лукашенко. – Я, конечно, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как некоторые предлагают, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции”.

Говоря о приватизации, Президент подчеркнул, что не может идти на слом социального уклада в стране. “Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, “Беларуськалия”. Нет необходимости приватизировать его, потому что он работает эффективно, так как надо для страны. Приватизация – это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест – уже сталкивались с этим. Хорошо, что не пошли на глобальную приватизацию: когда приходил инвестор, ему не надо было 20 тыс. работающих (как у вас), не нужны были детские сады и прочее – это не профильные активы. Мне такая приватизация не нужна”,отметил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что ископаемые, которые есть в Беларуси, – это достояние всего народа. “Недра мы не приватизировали и приватизировать не будем: ни нефтянку, ни газ, ни калий, соль, щебень и прочее. На это мы сегодня пойти не можем, – подчеркнул он. – Мы, как бы ни было тяжело, будем идти, карабкаться, но насколько возможно сохранять рабочие места. Без этого предприятия как минимум нет Солигорска и очень тяжело будет стране. Вы железно входите, по-моему, в пятерку предприятий, которые платят большие налоги. Этим все сказано”.

Белорусско-китайское предприятие “Белкалий-Мигао”, на котором производят нитрат калия, было построено на промышленной площадке четвертого рудоуправления “Беларуськалия”. Здесь Президенту доложили о финансово-хозяйственной деятельности главного производителя калийных удобрений, этапах строительства и первых итогах работы нового завода, особенностях технологического процесса. Во время визита главы государства обсуждались и другие инвестиционные проекты “Беларуськалия”.

Как рассказал генеральный директор предприятия Иван Головатый, в первой половине года мировое производство калийных удобрений упало, не стал исключением и “Беларуськалий”. Во втором полугодии на предприятии намерены наверстать упущенное, по итогам года экспорт продукции должен сравняться с показателями 2019 года.

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили еще три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией “Мигао Корпорейшн” и “Беларуськалием”. Для реализации проекта было создано совместное предприятие ООО “Белкалий-Мигао”. В новый завод инвестировали Br238 млн. Его мощности позволяют производить 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. комплексных азотно-калийных удобрений в год. Сейчас предприятие загружено в среднем на 70%.

Нитрат калия – специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия изготавливают по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения. Пробные партии уже были направлены в Казахстан, Грецию, Перу, Марокко, Австралию.

Источник: БЕЛТА

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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26 июня 2020 22:17 7500 Глава государства Александр Лукашенко с визитом...
 
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