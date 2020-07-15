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Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19

15.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19. Такие данные озвучены во время визита заместителя премьер-министра Игоря Петришенко в Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19

РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации в апреле перепрофилировали для ранней стационарной реабилитации пациентов, которые перенесли пневмонию, ассоциированную с COVID-19. Реабилитацию здесь прошли примерно 430 пациентов, из которых 87% выписаны с выздоровлением, остальные продолжили лечение.

В РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации два стационарных отделения, где 110 коек. Ежегодно услуги по медицинской реабилитации здесь оказывают около 2,5 тыс. человек. Это единственный в стране специализированный центр для реабилитации граждан Беларуси и иностранцев после лечения злокачественных опухолей.

Амбулаторное консультативно-поликлиническое отделение РНПЦ оказывает консультативную помощь организациям здравоохранения в сложных экспертных случаях. В 2019 проконсультировано 1966 пациентов, с начала 2020-го - 802 пациента. Объем экспорта услуг в 2019 году достиг $64,1 тыс., что составило 110,5% от плана. За I полугодие 2020 года - $7,5 тыс. (107,1% от плана).

 
 
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  Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19. Такие данные озвучены во время визита заместителя премьер-министра Игоря Петришенко...
 
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