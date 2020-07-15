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Когда в Беларусь вернется жара? Точный прогноз погоды до конца недели
Источник материала: Mlife
Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков (кратковременный дождь и ветер ожидаются лишь в крайних восточных районах, а по западу в первой половине дня сгустится слабый туман).
Температура ночью будет находиться в пределах +7..+13°С, днем воздух прогреется до +16..+23°С (по юго-западу достигнет+25°С).
Влияние области повышенного атмосферного давления сохранится и в четверг, 16 июля, только днем в юго-западных районах республики на погоде скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Снова ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков (за редкими исключениями по юго-западу). Ночью будет +7..+13°С, после обеда потеплеет до +20..+27°С в зависимости от региона.
Прогноз погоды на пятницу и выходные
К концу недели температурный фон в Беларуси существенно не изменится: жаркой погоды в ближайшее время ждать не приходится.
В пятницу, 17 июля, осадков в основном не будет, кратковременные дожди и грозы местами могут пройти только по юго-западу республики. В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, осадки пройдут местами по стране, ранним утром станут сгущаться слабые туманы. Температура воздуха ночью не выйдет за пределы +8..+16°С. В дневные часы станет теплеть до +18..+26°С в зависимости от региона.
Согласно предварительным прогнозам на Gismeteo, жара вернется в нашу страну лишь к концу июля: по данным на сегодня, в последние выходные месяца в столице будет до +29°С. Однако не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко оказываются ошибочными.
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В среду, 15 июля, в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку страны скажется влияние неустойчивых воздушных...
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