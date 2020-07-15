ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто в Минске не будет платить за воду за июнь?

15.07.2020 14:58 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by
Всем жителям Московского и Фрунзенского районов (все дома), а также части домов Ленинского, Центрального и Октябрьского районов Минска с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников водоснабжения, в июле начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения за июнь производиться не будет.
Перечень домов потребителей, пострадавших в связи со сбоями в системе центрального водоснабжения, направлен УП «Минскводоканал» в адрес организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. В перечень включены многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в названных районах города Минска.

Что это значит?

Итоги перерасчета за услуги водоснабжения будет отражены в жировках за июнь, и пострадавшие от некачественной воды минчане увидят, что их освободили от платы за данные услуги. То есть, в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, которые потребители получат в июле будут отражены объемы услуг:
  • холодного водоснабжения,
  • водоотведения
согласно показаниям приборов учета расхода воды, переданным населением, а также определенные в соответствии с постановлением Совмина № 571 от 12.06.2014 г. При этом в графе «Сумма перерасчета» суммы начислений по указанным услугам будут обнулены. В графе «Итого сумма» по услугам за холодное водоснабжение и водоотведение будет 0,00 рублей.

«Минскводоканал» напоминает, что этот перерасчет сделан в связи с произошедшими 24 июня сбоями в системе центрального водоснабжения предприятия, из-за которых нельзя было использовать с 24 по 27 июня воду для питья и приготовления пищи из централизованной системы водоснабжения в отдельных районах Минска. Минским городским исполнительным комитетом 2 июля принято решение «Об оплате за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) за июнь 2020 г.».

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие Минскводоканал сообщает о том, что уже произведен перерасчет оплаты за водоснабжение и водоотведение для жителей жилых домов столицы, пострадавших от...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси назвали самые востребованные в экономике специальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика