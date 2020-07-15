Кто в Минске не будет платить за воду за июнь?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Всем жителям Московского и Фрунзенского районов (все дома), а также части домов Ленинского, Центрального и Октябрьского районов Минска с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников водоснабжения, в июле начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения за июнь производиться не будет.

Перечень домов потребителей, пострадавших в связи со сбоями в системе центрального водоснабжения, направлен УП «Минскводоканал» в адрес организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. В перечень включены многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в названных районах города Минска.

Что это значит?

Итоги перерасчета за услуги водоснабжения будет отражены в жировках за июнь, и пострадавшие от некачественной воды минчане увидят, что их освободили от платы за данные услуги. То есть, в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, которые потребители получат в июле будут отражены объемы услуг:

холодного водоснабжения,

водоотведения

согласно показаниям приборов учета расхода воды, переданным населением, а также определенные в соответствии с постановлением Совмина № 571 от 12.06.2014 г. При этом в графе «Сумма перерасчета» суммы начислений по указанным услугам будут обнулены. В графе «Итого сумма» по услугам за холодное водоснабжение и водоотведение будет 0,00 рублей.

«Минскводоканал» напоминает, что этот перерасчет сделан в связи с произошедшими 24 июня сбоями в системе центрального водоснабжения предприятия, из-за которых нельзя было использовать с 24 по 27 июня воду для питья и приготовления пищи из централизованной системы водоснабжения в отдельных районах Минска. Минским городским исполнительным комитетом 2 июля принято решение «Об оплате за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) за июнь 2020 г.».