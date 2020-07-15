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В чемпионате Англии по футболу стартовал 36-й тур. «Челси» обыграл «Норвич»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Англии по футболу стартовал 36-й тур. «Челси» в домашнем матче одержал победу.
Команда Фрэнка Лэмпарда с минимальным счётом обыграла «Норвич» – 1:0. Единственный мяч забил французский нападающий Оливье Жиру. В турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Челси» располагается на третьем месте, а «Норвич» вылетает в чемпиошип – второй по силе футбольный дивизион Англии. Победу, напомним, в чемпионате досрочно праздновал «Ливерпуль». До конца розыгрыша турнира командам предстоит сыграть ещё два тура.
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В чемпионате Англии по футболу стартовал 36-й тур. «Челси» в домашнем матче одержал победу. Команда Фрэнка Лэмпарда с минимальным счётом обыграла «Норвич» – 1:0....
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