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В Беларуси назвали самые востребованные в экономике специальности

15.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство образования своим постановлением №163 от 26.06.2020 установило перечень самых востребованных экономикой специальностей.



К самым востребованным в экономике ведомство отнесло: 

технологии машиностроения; 
сварочное производство; 
металлорежущие станки и инструменты; 
монтаж и эксплуатация электрооборудования; 
конструирование и технология швейных изделий; 
технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий; 
конструирование и технология изделий из кожи; 
организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств; 
управление в АПК; 
строительство; 
агрономия; 
лесное хозяйство и т. д.

Для выбравших эти специальности есть льготы при поступлении. Так, абитуриенты могут поступить без экзаменов в ссузы — если у них есть рекомендации от воинских частей (после прохождения службы) при наличии среднего балла в аттестате не ниже 6. В вузы поступать без экзаменов могут и отличники, победители олимпиад или конкурсов, а также при наличии мест — имеющие рекомендации по военной службе и с аттестатом не ниже 6 баллов.
 
 
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Министерство образования своим постановлением №163 от 26.06.2020 установило перечень самых востребованных экономикой специальностей.
 
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