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В Беларуси назвали самые востребованные в экономике специальности
Источник материала: Партизан
Министерство образования своим постановлением №163 от 26.06.2020 установило перечень самых востребованных экономикой специальностей.
К самым востребованным в экономике ведомство отнесло:
технологии машиностроения;
сварочное производство;
металлорежущие станки и инструменты;
монтаж и эксплуатация электрооборудования;
конструирование и технология швейных изделий;
технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий;
конструирование и технология изделий из кожи;
организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств;
управление в АПК;
строительство;
агрономия;
лесное хозяйство и т. д.
Для выбравших эти специальности есть льготы при поступлении. Так, абитуриенты могут поступить без экзаменов в ссузы — если у них есть рекомендации от воинских частей (после прохождения службы) при наличии среднего балла в аттестате не ниже 6. В вузы поступать без экзаменов могут и отличники, победители олимпиад или конкурсов, а также при наличии мест — имеющие рекомендации по военной службе и с аттестатом не ниже 6 баллов.
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Министерство образования своим постановлением №163 от 26.06.2020 установило перечень самых востребованных экономикой специальностей.
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