|
СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о несанкционированных вечерних митингах 14 июля, во время которых пострадали сотрудники МВД. Это зафиксировано на многочисленных видео. Милиционеры донесли до людей законные требования разойтись, на что встретили явно организованное силовое сопротивление.
Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:
15 июля в городе работают следственно-оперативные группы. Специалисты выясняют все детали произошедшего. Известно, что в результате стычек четыре сотрудника ОМОН госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)