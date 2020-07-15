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Команда Слуцкого Центра детского творчества стала призером Республиканского интернет-квеста
15.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По итогам Республиканского интернет-квеста «Мир без войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ребята из Слуцка заняли 2-е место. Всего было 105 команд со всей Беларуси,
Интернет-квест был организован Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. Его участниками стали дети в возрасте от 10 до 16 лет из Гродненской, Гомельской, Брестской, Минской и Витебской областей. Всего от команд-участниц было подано 105 заявок.
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По итогам Республиканского интернет-квеста «Мир без войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ребята из Слуцка заняли 2-е место. Всего...
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