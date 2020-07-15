Команда Слуцкого Центра детского творчества стала призером Республиканского интернет-квеста

Источник материала: Слуцк Город





По итогам Республиканского интернет-квеста «Мир без войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ребята из Слуцка заняли 2-е место. Всего было 105 команд со всей Беларуси, сообщает Слуцкий край.

Интернет-квест был организован Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. Его участниками стали дети в возрасте от 10 до 16 лет из Гродненской, Гомельской, Брестской, Минской и Витебской областей. Всего от команд-участниц было подано 105 заявок.