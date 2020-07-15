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В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе

15.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень на гироскутере пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался Volkswagen.

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Молодой человек ударился о переднюю правую сторону автомобиля. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра его отпустили домой.

Участники ДТП дали противоречивые показания, обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На неделе в Минске произошёл наезд на женщину.

Она переходила дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора – подробнее здесь.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
 
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