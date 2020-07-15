В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень на гироскутере пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался Volkswagen.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Молодой человек ударился о переднюю правую сторону автомобиля. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра его отпустили домой.

Участники ДТП дали противоречивые показания, обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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