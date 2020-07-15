|
В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер.
Как
Молодой человек ударился о переднюю правую сторону автомобиля. Пострадавший был доставлен в больницу, после осмотра его отпустили домой.
Участники ДТП дали противоречивые показания, обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
На неделе в Минске произошёл наезд на женщину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 июля около половины восьмого вечера в Гродно на площади Тызенгауза столкнулись иномарка и гироскутер. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)