Что нужно знать об отбеливании зубов

Источник материала: Tut.by

В современном мире белоснежная улыбка — больше, чем знак вежливости и дружеского расположения. Это еще и символ здорового, успешного и счастливого человека. Поэтому стать обладателем «голливудской улыбки» мечтает едва ли не каждый. Можно ли этого добиться и как? А, главное, стоит ли добиваться любой ценой? Объясняет портал «Здоровые люди» ( 24health.by ).



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От чего темнеют зубы?

Наши зубы от природы не являются идеально белыми. Даже самые белоснежные на вид имеют легкие оттенки желтого, серого или красноватого. Но именно это придает им «живой» вид, отличающийся от «фаянсовой улыбки», которая, возможно, хороша на экране телевизора, но неестественно выглядит при встрече лицом к лицу.

Но некоторые люди от природы имеют более темный оттенок зубов, а у некоторых цвет зубов изменился со временем. Конечно, в такой ситуации хочется иметь улыбку «посветлее».

Врожденные нарушения цвета зубов и потемнение зубов в результате кариеса или его осложнений, а также некариозных поражений мы оставим специалистам — здесь будут особые причины и особое лечение.

Зато причины потемнения здоровых исходно светлых зубов можно свести к трем:

внешнее окрашивание (фактически, это окрашенный налет на зубах);

проникновение красящих веществ вглубь эмали через имеющиеся микропространства;

возрастные изменения зубов.

Внешнее окрашивание происходит при:

частом употреблении в пищу продуктов, которые «красят». К ним относятся чай, кофе, черничный и гранатовый сок и т.д.;

курении;

приеме некоторых лекарств (например, препаратов железа);

большом количестве в полости рта микроорганизмов, способных вырабатывать красящие вещества (пигменты).



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Внешнее окрашивание легко устраняется при помощи профессиональной гигиены — очищения зубов стоматологом. Для этой цели используется специальное оборудование в сочетании со спецпастами, ультразвук, специальный порошок с водно-воздушным спреем (аэрфлоу) и т.д. Выбор метода профессиональной чистки зависит от вида, прочности и количества окрашенного налета. По окончании процедуры врач-стоматолог покрывает зубы специальным препаратом, насыщенным минералами — для укрепления эмали. Зубы возвращают свой природный цвет и часто этого достаточно для того, чтобы человек был доволен своей улыбкой.

Потемнение зуба из-за проникновения внутрь красящих веществ или возрастных изменений профессиональной гигиеной не исправить.

Так же, как и темную от природы эмаль. Здесь нужно что-то, способное проникнуть внутрь зуба. Это что-то — атомарный кислород. Очень маленький и активный, он способен проникать вглубь эмали и расщеплять длинную молекулу красящего вещества на короткие бесцветные молекулы. Все современные методы отбеливания зубов так или иначе основаны на действии атомарного кислорода. Отличаются только его носители (молекулы, от которых отделяется атомарный кислород) и способы их активации (химический, лазерный, тепловой, ультрафиолетовый). А вот комфорт процедуры, ее длительность и кратность, управляемость при разных методах отбеливания будут отличаться. Выраженный результат от правильно проведенного отбеливания, как правило, сохраняется около 2 лет.

Отбеливание осветляет зубы, но не делает их фарфорово-белыми. «Фаянсовый» (кипельно-белый) цвет достигается перекрытием передней поверхности зубов специальными пластинками (винирами) или коронками.

Прежде чем решиться на отбеливание, следует знать, что эффект от процедуры нельзя предсказать на 100% — одни зубы отбеливаются лучше, другие хуже. Некоторые вообще с трудом поддаются отбеливанию. Поэтому вполне вероятно понадобится несколько процедур, чтобы добиться желаемого результата.

Кроме того, после процедуры отбеливания эмаль будет несколько ослаблена, так как атомарному кислороду все равно, что разрушать: молекулу «нехорошего красителя» или «хорошей эмали». Побочный эффект отбеливания может проявиться повышенной чувствительностью зубов или исчезновением части эмали в придесневой зоне (эрозией). Но современные способы отбеливания, особенно в сочетании с грамотно подобранными средствами укрепления эмали, сводят негативное воздействие на зубы к минимуму. В настоящее время стоматологи предпочитают сочетать офисное отбеливание (применение более концентрированного препарата в стоматологическом кабинете) и домашнее (нанесение менее насыщенного препарата в домашних условиях), что также снижает риск развития осложнений.

Отбеливание не проводят, если:

есть незалеченный кариес;

установлены некачественные пломбы;

присутствуют глубокие трещины на зубах, оголения корней;

десна воспалена и т.д.

Но окончательное решение о целесообразности и допустимости отбеливания зубов принимает врач-стоматолог.

Готовимся к процедуре отбеливания зубов осознанно

В первый визит перед началом процедуры врач-стоматолог осмотрит состояние полости рта, определит оптимальный курс отбеливания, а также даст рекомендации для подготовки к нему.

Начинать курс в любом случае следует с профессиональной гигиены — это даст возможность стоматологу оценить состояние зубов, спрогнозировать возможный результат, а также обеспечит полноценный контакт эмали с отбеливающим гелем.

Во время курса отбеливания и как минимум 2 недели после него необходимо соблюдать «белую диету» — избегать окрашенных продуктов и напитков. И в целом ограничение «красящих» продуктов в рационе позволяет дольше сохранить эффект отбеливания.

После процедуры отбеливания должна идти процедура реминерализации — нанесения геля или лака, богатого минералами, для укрепления эмали. Пренебрежение этим пунктом чревато повышенной чувствительности зубов.

Стоит также учесть, что пломбы (если они есть) при отбеливании цвет не поменяют и будут сильно выделяться на фоне посветлевших зубов. Следовательно, их, скорее всего, придется заменить.

Можно ли отбеливать зубы самостоятельно? Чем?

Сейчас в продаже имеется достаточное количество специальных средств для самостоятельного отбеливания зубов в домашних условиях. В состав одних входят носители атомарного кислорода или реактивы для получения этих носителей, в состав других — жесткие абразивы (чистящие частицы), в прямом смысле снимающие верхний слой эмали.

Применение этих средств без предварительной консультации с врачом-стоматологом крайне нежелательно, поскольку может привести к повреждению зубов и десен.

Особое внимание стоит уделить народным средствам по отбеливанию зубов. Некоторые из них откровенно опасны для здоровья зубов и десен. Например, широко распространена рекомендация использовать в качестве «отбеливателя» соду или ее смесь с солью. Но насколько этот совет популярен, настолько и вреден. Применение «гремучей смеси» приведет к истиранию эмали. Обратный ожидаемому эффект даст и натирание зубов ломтиком лимона, клубникой или уксусом (еще одно «верное бабушкино средство»). Вместо белоснежной улыбки, гарантированы повышенная чувствительность зубов и эрозии из-за кислотного воздействия. Так что прежде чем воспользоваться народными методами, проконсультируйтесь со специалистом.



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Не лишним окажется совет стоматолога и при выборе отбеливающих паст. Дело в том, что они могут быть:

с более сильными абразивами или большим их содержанием. Такие пасты эффективны при внешнем окрашивании зубов и бесполезны в других случаях. Кроме того, большинство из них нельзя применять постоянно — только циклами — иначе можно просто «стереть» эмаль. Да и подходят они не всем, а только людям с плотной зубной эмалью и повышенной склонностью образования налета;

с носителями атомарного кислорода (реже) или ферментами (чаще). Такие пасты способны влиять на цвет самой эмали, но имеют ограничения в применении, а при неправильном использовании могут привести к возникновению эрозий;

с так называемым «оптическим отбеливателем» — микрокристаллами с хорошими отражающими свойствами. Иногда в комплекте могут идти лампы для «зарядки» пасты. При попадании света кристаллы начинают светиться, за счет чего зубы выглядят ярче. Но эффект будет, если зубы сами по себе светлые, и только в течение времени, пока вы пользуетесь пастой. Правда, и вреда от нее нет.

Отбеливание — это медицинская процедура. Поэтому все рекомендации стоматолога нужно соблюдать неукоснительно, о неприятных ощущениях и возникающих осложнениях сразу сообщать врачу. Неправильно выполненные этапы домашнего отбеливания могут нанести вред зубам и деснам.