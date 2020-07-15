ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьи

15.07.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская завуалированно назвала причину, почему она и ее супруг принц Гарри ушли из королевской семьи, пишет The Sun.

Меган Маркл записала видеообращение для участников онлайн-саммита Girl Up, и намекнула на то, почему приняла решение уйти из дворца.

Супруга принца Гарри подчеркнула, что важно отстаивать свои права.

Она призвала в своем видеообращении оказывать давление на тех, кто сильнее.

Авторы издания увидели в выступлении Маркл завуалированную критику королевы Великобритании Елизаветы II. Кроме того, они посчитали. Что некоторые ее фразы – это оправдание, почему герцоги решили отказаться от королевских обязанностей.

Напомним, что Маркл жаловалась на травлю со стороны британских таблоидов и бездействие королевской семьи, которая не пыталась ее защитить. При этом, как она утверждает, ей было запрещено что-либо говорить в свое оправдание и защищаться. Более того, этого не могли делать открыто и ее друзья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцогиня Сассекская завуалированно назвала причину, почему она и ее супруг принц Гарри ушли из королевской семьи, пишет The Sun. Меган Маркл записала видеообращение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бэнкси расписал вагоны метро новым граффити. Работу уже уничтожили, но вы всё равно посмотрите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика