Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьи

Источник материала: ОНТ

Герцогиня Сассекская завуалированно назвала причину, почему она и ее супруг принц Гарри ушли из королевской семьи, пишет The Sun.

Меган Маркл записала видеообращение для участников онлайн-саммита Girl Up, и намекнула на то, почему приняла решение уйти из дворца.

Супруга принца Гарри подчеркнула, что важно отстаивать свои права.

Она призвала в своем видеообращении оказывать давление на тех, кто сильнее.

Авторы издания увидели в выступлении Маркл завуалированную критику королевы Великобритании Елизаветы II. Кроме того, они посчитали. Что некоторые ее фразы – это оправдание, почему герцоги решили отказаться от королевских обязанностей.

Напомним, что Маркл жаловалась на травлю со стороны британских таблоидов и бездействие королевской семьи, которая не пыталась ее защитить. При этом, как она утверждает, ей было запрещено что-либо говорить в свое оправдание и защищаться. Более того, этого не могли делать открыто и ее друзья.

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