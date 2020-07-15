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Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьи
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Сассекская завуалированно назвала причину, почему она и ее супруг принц Гарри ушли из королевской семьи,
Меган Маркл записала видеообращение для участников онлайн-саммита Girl Up, и намекнула на то, почему приняла решение уйти из дворца.
Супруга принца Гарри подчеркнула, что важно отстаивать свои права.
Она призвала в своем видеообращении оказывать давление на тех, кто сильнее.
Авторы издания увидели в выступлении Маркл завуалированную критику королевы Великобритании Елизаветы II. Кроме того, они посчитали. Что некоторые ее фразы – это оправдание, почему герцоги решили отказаться от королевских обязанностей.
Напомним, что
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Герцогиня Сассекская завуалированно назвала причину, почему она и ее супруг принц Гарри ушли из королевской семьи, пишет The Sun. Меган Маркл записала видеообращение...
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