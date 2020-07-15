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Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко: «Строительство дорог и бытовые условия сельчан остаются злободневными вопросами»

15.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко: «Строительство дорог и бытовые условия сельчан остаются злободневными вопросами»

14 июля член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Брестской области Владимир Хроленко провел прямую телефонную линию с жителями Пинского района, а также личный прием граждан в Пинском райисполкоме. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник сенатора Светлана ЛЁЛЯ.

На повестку дня встали вопросы ремонта, строительства дорог и бытовых условий сельчан.

На прямую телефонную линию к парламентарию обратился житель деревни Чемерин по вопросу установленных цен на использование газовых баллонов в частных домах. Сельчанин проживает один, содержит хозяйство и допустимую норму в пять баллонов систематически превышает. Шестой баллон обходится заявителю по коммерческой цене, что практически в 2,5 раза дороже, посему рассчитывает найти варианты решения сложившейся ситуации.

Жители агрогородка Парохонск просят оказать содействие в ремонте дорог по переулку Утреннему и улице Солнечной. Напомним, в 2019 году Парохонск был выбран в рамках реализации типового проекта развития сельской местности Беларуси «Деревня будущего», который по поручению Главы государства предусматривает модернизацию белорусского села: обеспечение достойной занятости людей и создание инфраструктуры городской жизни, в том числе развитие частного бизнеса и индивидуального предпринимательства.

На прием  к сенатору Владимиру Хроленко записалась молодая пинчанка. Будучи автолюбителем, девушка обеспокоена состоянием участка дороги в деревне Пинковичи по улице Некрашевича, где она вместе с супругом строит частный дом. По ее словам, дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Гравийная дорога лежит аккурат вдоль новостроек, где живут или в скором времени будут жить молодые семьи. Кроме того, заявительница сетует на отсутствие в районе Пинковичской средней школы им. Якуба Коласа и Пинковичского яслей-сада железнодорожного переезда, из-за чего водители для того, чтобы отвезти ребенка, вынуждены совершать объезд через соседние деревни.

Член Совета Республики внимательно выслушал каждого, дал компетентные разъяснения. Ситуацию с дорогами взял под личный контроль.

— Важно сообщать о существующих в регионе уязвимых местах и недоработках тех или иных служб — только так можно изучить и в дальнейшем устранить проблемные моменты на законном основании. Такие вопросы, как строительство дорог, не решаются в одночасье, необходимо соответствующее финансирование. Думаю, со временем, все решится, — отметил Владимир Хроленко.

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