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Топ-3 минских квартиры с террасами. Как они выглядят и сколько стоят?

15.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартиры с террасами в последнее время становятся все более популярными. И это неудивительно: согласитесь, приятно поваляться в шезлонге или поужинать на свежем воздухе, не выходя из дома. Сделали для вас подборку трех минских квартир с большими террасами, которые вполне можно рассматривать как альтернативу загородному жилью.

Квартира на пер. Можайского

Трехкомнатная квартира свободной планировки на первом этаже общей площадью 70 кв.м. стоит 119 тысяч долларов в эквиваленте. Расположена в трехэтажном каркасно-блочном доме 2012 года постройки.


Фото с сайта realt.by

Площадь террасы составляет 10 кв.м. Здесь есть зона барбекю и зеленый уголок с туями в кадках. Для большего уюта пространство украсили гирляндой из лампочек.


Фото с сайта realt.by

В квартире есть приятные бонусы: два санузла, гардеробная комната, окна в пол. Также имеется подвал, отапливаемый гараж.


Фото с сайта realt.by

На огороженной территории вокруг дома — лужайка, детская площадка, стоянка для авто.


Фото с сайта realt.by

Квартира на пер. Броневом

Двухкомнатная квартира на первом этаже общей площадью 102,9 кв. м стоит 590 тысяч долларов в эквиваленте. Расположена в двухэтажном кирпичном доме 1951 года постройки.


Фото с сайта realt.by

С террасы, площадь которой 5,3 кв. м, есть выход во внутренний двор. Сама терраса скрыта от посторонних взглядов кронами деревьев. Здесь обустроено место для отдыха с изящной мебелью.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Другие плюсы квартиры — высокие потолки 3,3 м, барная стойка отделана мраморной доской, на полу — паркетная доска. Установлены станция умягчения и очистки воды, а также система вентиляции и очистки воздуха.


Фото с сайта realt.by

Территория дома огорожена. Имеется собственная парковка для авто.


Фото с сайта realt.by

Квартира на пер. Инструментальном

Пятикомнатная двухуровневая квартира на девятом этаже общей площадью 210 кв.м. стоит 399 тысяч долларов в эквиваленте. Расположена в девятиэтажном кирпичном доме 2007 года постройки.


Фото с сайта realt.by

Площадь террасы с просторной деревянной беседкой и зоной барбекю — 151,2 кв.м. Территорию украшают деревья в кадках. Есть возможность установить бассейн и сауну.


Фото с сайта realt.by

Сама квартира интересна тем, что здесь высокие потолки 3,14 м, два санузла, джакузи, панорамное остекление, гардеробные. Полы — с подогревом, уложены паркетной доской. Организована приточная система вентиляции и кондиционирование помещений.


Фото с сайта realt.by

Дом — малоквартирный, с огороженной территорией и видеонаблюдением. Имеется собственная парковка. В подъезде работает консьерж.


Фото с сайта realt.by

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Нашли тройку квартир в столице с большими террасами - неплохая альтернатива загородному жилью.
 
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