Источник материала: Новости Волковыска

Центризбирком опубликовал сведения из деклараций кандидатов в президенты Беларуси.

ЦИК зарегистрировал накануне пятерых кандидатов в президенты . Согласно законодательству, обнародованы должны быть и сведения о доходах претендующих на пост главы государства.

Согласно данным ЦИК, наибольший доход в прошлом году задекларировал действующий президент Александр Лукашенко – 117 068 рублей. Единственный источник дохода – зарплата, которая составила у Лукашенко в среднем 9756 рублей в месяц. При этом у Лукашенко нет никакой недвижимости, автомобилей, акций, или иного имущества.

Глава государства указал в декларации, что он до сих пор женат. Его жена Галина Родионовна Лукашенко в прошлом году получила 5 560 рублей. Она является собственницей частного дома в Шклове, кроме того имеет половину доли собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района Могилевской области. Кроме прочего, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

На втором месте по доходам в 2019-м – глава партии "Грамада" Сергей Черечень, за прошлый год заработал 96 тысяч рублей. Недвижимости у Черечня нет.

Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Кандидат зарегистрировала квартиру в Минске и административное помещение в столице. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

У Светланы Тихановской доход за прошлый год – это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенка-инвалида, доходы по договорам дарения в размере 15 784 рублей. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет.

Ее муж Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей. Блогеру также принадлежит квартира в Минске, жилой дом в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского автомобили УАЗ-31514 и Ford Mondeo.

Наименьший доход за 2019 год – у сопредседателя "Говори правду" Андрея Дмитриева, за прошлый год получил 13 560 рублей в виде зарплат. Кандидат имеет квартиру в Минске. Доход его жены Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.