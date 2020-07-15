Какие доходы у президентов Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Украины и России

В Беларуси опубликованы декларации кандидатов в президенты. Действующий президент Александр Лукашенко указал, что за прошлый год получил в качестве зарплаты 117 068 рублей. Это примерно 9755 рублей в месяц. При этом недвижимости, акций, долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко нет. Также из декларации президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко задекларировала доход в 5560 рублей (пенсия и доходы от акций), недвижимость и земельный участок в Шклове и Шкловском районе и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы и имущество есть у президентов соседних стран и членов их семей.
Доход президента России Владимира Путина, согласно опубликованной декларации, в 2019 году составил 8,648 миллиона рублей (294,1 тысяча белорусских). В этой сумме учитывается не только зарплата, но и другие источники дохода. Например, в 2018 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей (636 тысяч белорусских), но такой скачок в доходах у российского президента получился из-за продажи земельного участка. Также известно, что 67-летний Путин получает пенсию, причем не обычную, а военную. Но ее размер неизвестен.
В октябре прошлого года зарплата российского президента была проиндексирована на уровень инфляции — 4,3%. Теперь она может составлять 773,4 тысяч российских рублей в месяц (26,3 тысячи белорусских). Но это только оклад, размер ежемесячных или ежеквартальных премий не озвучивается.
Кроме доходов в 2019 году Владимир Путин задекларировал имущество: квартиру площадью 77 «квадратов», гараж, автомобили ГАЗ-М21 и «Нива», прицеп «Скиф». Помимо этого в пользовании у президента России есть еще одна квартира площадью 153,7 «квадратов» и гаражное место.
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году задекларировал совокупный доход всех членов семьи в размере 28,6 миллиона гривен (2,6 миллиона рублей), сумма уплаченных налогов составила 3,6 миллиона гривен (321 тысяча рублей). При этом Зеленский отказался от предпринимательской деятельности и начал получать президентскую зарплату в мае 2019-го. С мая по декабрь его заработок составил 208 787 гривен (18 620 рублей). Получается, на позиции президента Зеленский в среднем получает примерно по 26 100 гривен (2328 рублей) в месяц.
В общую сумму доходов семьи Зеленских за 2019 год вошли не только зарплата президента и его супруги Елены, но еще и, например, деньги от продажи квартиры в Киеве, доход от сдачи в аренду квартиры в Великобритании, погашения облигаций внутреннего государственного займа, продажи акций и корпоративных прав в иностранных компаниях. Также у Зеленских есть многочисленные вклады в банках в разной валюте (гривны, доллары, евро).
Если говорить о собственности, то Владимиру Зеленскому принадлежит дом площадью 353,5 «квадратов» и земельный участок площадью 1200 «квадратов» в Киевской области, квартира в Киеве, два нежилых помещения в Киеве в совместном владении. Также у Зеленского есть право пользования квартирой в Киеве, квартирой в Великобритании, домом в Италии и пятью недостроенными отельными номерами в Грузии.
Президент Польши Анджей Дуда, два дня назад избранный на второй срок, указал в декларации, что в прошлом году заработал чуть больше 243 тысяч злотых (148,8 тысячи рублей). Получается, его президентская зарплата в среднем составила 20 250 злотых в месяц (12,4 тысячи рублей).
Кроме дохода Анджей Дуда задекларировал 132-метровую квартиру с 20-метровым гаражом, участок на 325 квадратных метров и еще один объект недвижимости в совместной собственности. Помимо этого два года назад президент вместе с супругой Агатой купил квартиру в Кракове. На покупку пришлось взять ипотечный кредит на сумму 497 тысяч злотых (304,4 тысячи рублей). Также Анджей Дуда задекларировал сбережения в банках на сумму 120 тысяч злотых (73,5 тысячи рублей) и более 30 тысяч евро (82,3 тысячи рублей).
Из декларации президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы следует, что им принадлежат жилые дома общей стоимостью 570 тысяч евро (1,6 миллиона рублей), земля стоимостью 190 тысяч евро (521 тысяча рублей), транспортное средство за 10 тысяч евро (27,5 тысяч рублей) и сбережения в банке на сумму 30 тысяч евро (82 тысячи рублей). Помимо имущества у президентской четы есть еще и долг в 98,4 тысячи евро (270 тысяч рублей).
Зарплата президента Литвы, согласно закону, составляет 55 базовых должностных окладов (к этой величине привязана зарплата всех госслужащих). В этом году базовый должностной оклад равен 173 евро (475 рублей). Соответственно, президентская зарплата составляет 9680 евро (26,5 тысяч рублей) в месяц. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 165 евро (453 рубля) из-за повышения базового должностного оклада.
Президент Латвии Эгилс Левитс в своей декларации указал, что у него в собственности есть две квартиры в Риге, две квартиры в латвийском городе Цесисе, два земельных участка в Марупском крае, два земельных участка и здание в Энгурской волости. В совместном владении у президента Латвии есть еще один земельный участок в Риге и объект недвижимости. Также он арендует квартиру в Люксембурге. Помимо недвижимости Эгилс Левитс задекларировал Mercedes-Benz 2009 года выпуска, сбережения в банках на общую сумму 298 тысяч евро (817,5 тысяч рублей) и инвестиции в разные финансовые инструменты на сумму 885 тысяч евро (2,4 миллиона рублей).
В бюджете Латвии на этот год заложено, что зарплата президента не может превышать 5960 евро в месяц (16,3 тысячи рублей), плюс еще 1192 евро (3,3 тысячи рублей) на представительские расходы. По сравнению с прошлым годом президентская зарплата увеличилась на 440 евро (1,2 тысячи рублей), сумма на представительские расходы — на 88 евро (241 рубль).