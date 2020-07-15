Какие доходы у президентов Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Украины и России

Источник материала: Tut.by

В Беларуси опубликованы декларации кандидатов в президенты. Действующий президент Александр Лукашенко указал, что за прошлый год получил в качестве зарплаты 117 068 рублей. Это примерно 9755 рублей в месяц. При этом недвижимости, акций, долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко нет. Также из декларации президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко задекларировала доход в 5560 рублей (пенсия и доходы от акций), недвижимость и земельный участок в Шклове и Шкловском районе и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы и имущество есть у президентов соседних стран и членов их семей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доход президента России Владимира Путина, согласно опубликованной декларации, в 2019 году составил 8,648 миллиона рублей (294,1 тысяча белорусских). В этой сумме учитывается не только зарплата, но и другие источники дохода. Например, в 2018 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей (636 тысяч белорусских), но такой скачок в доходах у российского президента получился из-за продажи земельного участка. Также известно, что 67-летний Путин получает пенсию, причем не обычную, а военную. Но ее размер неизвестен.

В октябре прошлого года зарплата российского президента была проиндексирована на уровень инфляции — 4,3%. Теперь она может составлять 773,4 тысяч российских рублей в месяц (26,3 тысячи белорусских). Но это только оклад, размер ежемесячных или ежеквартальных премий не озвучивается.

Кроме доходов в 2019 году Владимир Путин задекларировал имущество: квартиру площадью 77 «квадратов», гараж, автомобили ГАЗ-М21 и «Нива», прицеп «Скиф». Помимо этого в пользовании у президента России есть еще одна квартира площадью 153,7 «квадратов» и гаражное место.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году задекларировал совокупный доход всех членов семьи в размере 28,6 миллиона гривен (2,6 миллиона рублей), сумма уплаченных налогов составила 3,6 миллиона гривен (321 тысяча рублей). При этом Зеленский отказался от предпринимательской деятельности и начал получать президентскую зарплату в мае 2019-го. С мая по декабрь его заработок составил 208 787 гривен (18 620 рублей). Получается, на позиции президента Зеленский в среднем получает примерно по 26 100 гривен (2328 рублей) в месяц.

В общую сумму доходов семьи Зеленских за 2019 год вошли не только зарплата президента и его супруги Елены, но еще и, например, деньги от продажи квартиры в Киеве, доход от сдачи в аренду квартиры в Великобритании, погашения облигаций внутреннего государственного займа, продажи акций и корпоративных прав в иностранных компаниях. Также у Зеленских есть многочисленные вклады в банках в разной валюте (гривны, доллары, евро).

Если говорить о собственности, то Владимиру Зеленскому принадлежит дом площадью 353,5 «квадратов» и земельный участок площадью 1200 «квадратов» в Киевской области, квартира в Киеве, два нежилых помещения в Киеве в совместном владении. Также у Зеленского есть право пользования квартирой в Киеве, квартирой в Великобритании, домом в Италии и пятью недостроенными отельными номерами в Грузии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Президент Польши Анджей Дуда, два дня назад избранный на второй срок, указал в декларации, что в прошлом году заработал чуть больше 243 тысяч злотых (148,8 тысячи рублей). Получается, его президентская зарплата в среднем составила 20 250 злотых в месяц (12,4 тысячи рублей).

Кроме дохода Анджей Дуда задекларировал 132-метровую квартиру с 20-метровым гаражом, участок на 325 квадратных метров и еще один объект недвижимости в совместной собственности. Помимо этого два года назад президент вместе с супругой Агатой купил квартиру в Кракове. На покупку пришлось взять ипотечный кредит на сумму 497 тысяч злотых (304,4 тысячи рублей). Также Анджей Дуда задекларировал сбережения в банках на сумму 120 тысяч злотых (73,5 тысячи рублей) и более 30 тысяч евро (82,3 тысячи рублей).

Из декларации президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы следует , что им принадлежат жилые дома общей стоимостью 570 тысяч евро (1,6 миллиона рублей), земля стоимостью 190 тысяч евро (521 тысяча рублей), транспортное средство за 10 тысяч евро (27,5 тысяч рублей) и сбережения в банке на сумму 30 тысяч евро (82 тысячи рублей). Помимо имущества у президентской четы есть еще и долг в 98,4 тысячи евро (270 тысяч рублей).

Зарплата президента Литвы, согласно закону, составляет 55 базовых должностных окладов (к этой величине привязана зарплата всех госслужащих). В этом году базовый должностной оклад равен 173 евро (475 рублей). Соответственно, президентская зарплата составляет 9680 евро (26,5 тысяч рублей) в месяц. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 165 евро (453 рубля) из-за повышения базового должностного оклада.

Президент Латвии Эгилс Левитс в своей декларации указал , что у него в собственности есть две квартиры в Риге, две квартиры в латвийском городе Цесисе, два земельных участка в Марупском крае, два земельных участка и здание в Энгурской волости. В совместном владении у президента Латвии есть еще один земельный участок в Риге и объект недвижимости. Также он арендует квартиру в Люксембурге. Помимо недвижимости Эгилс Левитс задекларировал Mercedes-Benz 2009 года выпуска, сбережения в банках на общую сумму 298 тысяч евро (817,5 тысяч рублей) и инвестиции в разные финансовые инструменты на сумму 885 тысяч евро (2,4 миллиона рублей).

В бюджете Латвии на этот год заложено , что зарплата президента не может превышать 5960 евро в месяц (16,3 тысячи рублей), плюс еще 1192 евро (3,3 тысячи рублей) на представительские расходы. По сравнению с прошлым годом президентская зарплата увеличилась на 440 евро (1,2 тысячи рублей), сумма на представительские расходы — на 88 евро (241 рубль).