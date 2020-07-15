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В субботу в Вороново пройдет первенство района по мини-футболу
15.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
18 июля в парке г.п. Вороново на мини-футбольной площадке пройдет первенство района по мини-футболу. В соревновании примут участие не только работники организаций, но и любительские команды. К участию в первенстве заявлены команды Вороновского РОЧС, Вороновской ЦРБ, Вороновского отдела Департамента охраны МВД, команда «Метеор» и команда д. Германишки.
Будем рады видеть всех желающих поддержать участников!
Начало в 13.00.
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18 июля в парке г.п. Вороново на мини-футбольной площадке пройдет первенство района по мини-футболу. В соревновании примут участие не только работники организаций,...
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