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В субботу в Вороново пройдет первенство района по мини-футболу

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В субботу в Вороново пройдет первенство района по мини-футболу

18 июля в парке г.п. Вороново на мини-футбольной площадке пройдет первенство района по мини-футболу. В соревновании примут участие не только работники организаций, но и любительские команды. К участию в первенстве заявлены команды Вороновского РОЧС, Вороновской ЦРБ, Вороновского отдела Департамента охраны МВД, команда «Метеор» и команда д. Германишки.

Будем рады видеть всех желающих поддержать участников!

Начало в 13.00.

 
 
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18 июля в парке г.п. Вороново на мини-футбольной площадке пройдет первенство района по мини-футболу. В соревновании примут участие не только работники организаций,...
 
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