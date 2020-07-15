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В Белом доме передумали отбирать американские визы у иностранных студентов
Источник материала: ОНТ
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов лишать переведенных на онлайн-обучение иностранных студентов американских виз. Об этом
Об отмене решения 14 июля объявила федеральный судья Эллисон Берроуз. Объявление было сделано в самом начале судебного заседания, в ходе которого решение Администрации президента США должно было быть обжаловано руководством Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, а также правительствами сразу нескольких штатов.
Напомним, ранее Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США заявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут оставаться в стране, если начала нового учебного года они были переведены на онлайн-обучение. Студентам с такими визами предписывалось покинуть территорию страны, либо же сменить учебное заведение на то, где они смогут получать образование в очном формате. В случае неисполнения требований властей таким студентам даже могла бы грозить депортация.
Фото: Fotolia / Bastos
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Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов лишать переведенных на онлайн-обучение иностранных студентов американских виз. Об...
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