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В Белом доме передумали отбирать американские визы у иностранных студентов

15.07.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Белом доме передумали отбирать американские визы у иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов лишать переведенных на онлайн-обучение иностранных студентов американских виз. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Об отмене решения 14 июля объявила федеральный судья Эллисон Берроуз. Объявление было сделано в самом начале судебного заседания, в ходе которого решение Администрации президента США должно было быть обжаловано руководством Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, а также правительствами сразу нескольких штатов. 

Напомним, ранее Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США заявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут оставаться в стране, если начала нового учебного года они были переведены на онлайн-обучение. Студентам с такими визами предписывалось покинуть территорию страны, либо же сменить учебное заведение на то, где они смогут получать образование в очном формате. В случае неисполнения требований властей таким студентам даже могла бы грозить депортация. 

Фото: Fotolia / Bastos

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Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов лишать переведенных на онлайн-обучение иностранных студентов американских виз. Об...
 
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