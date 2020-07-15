В Минск едет Бабич? И если да, то зачем?









Заседание пройдет в очном формате.





Как сообщает телеграм-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ, 17 июля для участия в заседании

Михаил Бабич Минск прилетит главный путинский "интегратор", экс-посол РФ в Минске





Напомним, на должности посла Бабич продержался в Минске недолго, его отзыва, по неофициальной информации, потребовал Лукашенко.





После возвращения из Беларуси Бабич получил от Путина должность первого заместителя министра экономического развития РФ.











