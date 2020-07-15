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В Минск едет Бабич? И если да, то зачем?
Источник материала: Партизан
17 июля в Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров ЕАЭС.
Заседание пройдет в очном формате.
Как сообщает телеграм-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ, 17 июля для участия в заседании
в Минск прилетит главный путинский "интегратор", экс-посол РФ в Минске Михаил Бабич
Напомним, на должности посла Бабич продержался в Минске недолго, его отзыва, по неофициальной информации, потребовал Лукашенко.
После возвращения из Беларуси Бабич получил от Путина должность первого заместителя министра экономического развития РФ.
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17 июля в Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров ЕАЭС.
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