Беременная Кэти Перри выпустила еще один клип

Источник материала: Tut.by

Американская певица Кэти Перри выпустила клип на главный трек с грядущего альбома Smile.

В видео беременная Кэти играет роль миниатюрной клоунессы. По ее признанию, песню, на который и был снят клип, девушка написала тогда, когда «потеряла свою улыбку», это был один из самых мрачных периодов в ее жизни. Об этом певица написала в Instagram.

— Весь этот альбом — мое путешествие к свету, с историями о борьбе, надежде и любви, — сказала Кэти.

Альбом «Smile» выйдет 14 августа и будет шестым для исполнительницы.

Ранее, напомним, беременная певица выпустила видеоклип на песню Daisies. В нем она полностью разделась.

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