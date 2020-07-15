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Беременная Кэти Перри выпустила еще один клип
Источник материала: Tut.by
Американская певица Кэти Перри выпустила клип на главный трек с грядущего альбома Smile.
В видео
— Весь этот альбом — мое путешествие к свету, с историями о борьбе, надежде и любви, — сказала Кэти.
Альбом «Smile» выйдет 14 августа и будет шестым для исполнительницы.
Ранее, напомним, беременная певица
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Американская певица Кэти Перри выпустила клип на главный трек с грядущего альбома Smile.
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