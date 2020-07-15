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У популярной украинской ведущей во время прямого эфира выпал передний зуб
Источник материала: Tut.by
У популярной украинской ведущей Марички Падалко по время прямого эфира выпуска ТСН на канале 1+1 выпал передний зуб,
Соответствующее видео опубликовано в Instagram. Пользователь ekulka восхитилась профессиональной реакцией телезвезды:
- Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась.
Реакция Марички действительно выше всяких похвал. Смотрите сами:
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Пользователи восхитились профессиональной реакцией телезвезды.
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