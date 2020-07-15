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В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Помощь спасателей понадобилась во время ликвидации последствий крупного ДТП - в Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка. Инцидент произошел утром в агрогородке Дудичи. Причины, по которым не смогли разъехаться МАЗ с прицепом и Opel Vectra, выясняют специалисты. В результате удара в немецком авто оказался зажат водитель. Спасатели при помощи специальных инструментов деблокировали мужчину и передали его бригаде медиков. После осмотра пострадавшего отвезли в больницу. Шофер грузовика не пострадал.
 
 
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Помощь спасателей понадобилась во время ликвидации последствий крупного ДТП - в Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка. Инцидент произошел...
 
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