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Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота
Источник материала: СТВ
Мужчина пришёл на пепелище, чтобы посмотреть на руины своего дома. Однако парня ждал приятный сюрприз.
Как
Автор ролика со слезами на глазах объяснил, что у них в семье есть кот. Все думали, что животное погибло на пожаре, но питомец по кличке Майк выжил. Теперь он вновь вернётся к своей семье, пусть уже и в другом доме.
Пользователи Reddit порадовались, что хоть дом был уничтожен пожаром, ещё не всё потеряно. А несколько особенно чувствительных комментаторов признались, что им было трудно сдержать слёзы.
Стоит упомянуть, что пожар случился ещё в ноябре 2018 года. Сейчас у семьи новый дом, а Майк чувствует себя отлично.
Недавно мы рассказывали о трогательном случае.
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Мужчина пришёл на пепелище, чтобы посмотреть на руины своего дома. Однако парня ждал приятный сюрприз. Как сообщается на Reddit, американец хотел узнать, что осталась...
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