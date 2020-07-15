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"Столичный" официально стал "еврооптом"
Источник материала: Партизан
Компания «Евроторг» передала в Торговый реестр данные о новом магазине, который будет располагаться в помещении легендарного универсама «Столичный».
В реестре сказано, что тип объекта — гастроном.
В описании говорится, что в магазине могут продаваться как продукты питания и алкоголь, так и промтовары.
Как сообщалось, от «Столичного» ранее отказалось ОАО «ЦУМ Минск». Право аренды помещения было выставлена на торги. Победила компания «Евроторг», купив право за 600 тыс. рублей.
По условиям аукциона, ретейлер должен сохранить кафе при универсаме и его название «Столичный».
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Компания «Евроторг» передала в Торговый реестр данные о новом магазине, который будет располагаться в помещении легендарного универсама «Столичный».
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