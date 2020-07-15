«Африка и арабский мир будут определять наше будущее». Как изменится мир к 2100 году

Источник материала: Tut.by

В авторитетном издании The Lancet было опубликовано исследование, согласно которому население мира, вероятно, сократится после середины столетия, и выходом из ситуации станет миграция трудоспособного населения. Краткие выводы опубликованы на сайте препринтов EurekAlert!



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Chris Barbalis / Unsplash

Анализ, опубликованный в The Lancet, спрогнозировал численность населения, смертность, рождаемость и миграцию для 195 стран мира.

Прогнозируется, что в 2100 году в топ-10 стран по количеству населения будут входить Индия, Нигерия, Китай, США, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Эфиопия, Египет и Танзания. Вы можете увидеть это на диаграмме ниже.





К 2100 году прогнозируемые показатели рождаемости в 183 из 195 стран не будут достаточно высокими для поддержания нынешнего населения без либеральной иммиграционной политики.

Прогнозируется, что численность населения мира достигнет пика в 2064 году, составив около 9,7 миллиарда человек, и к концу столетия сократится до 8,8 миллиарда человек, а в 23 странах численность населения сократится более чем на 50%, в том числе в Японии, Таиланде, Италии и Испании.

В таких странах, как Индия и Китай, прогнозируется резкое снижение численности населения трудоспособного возраста, что будет тормозить экономический рост и приводить к изменениям в распределении сил в мировых державах.

Однако либеральная иммиграционная политика может помочь сохранить численность населения и экономический рост даже в случае падения рождаемости.

Авторы предупреждают, что реакция на сокращение населения не должна ставить под угрозу прогресс в отношении свободы женщин и репродуктивных прав. Известно, что улучшения в доступе к современным средствам контрацепции и образованию девочек и женщин приводят к повсеместному устойчивому снижению рождаемости.

По оценкам, в 2100 году в мире будет насчитываться 2,37 миллиарда человек старше 65 лет по сравнению с 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет, что подчеркивает необходимость либеральной иммиграционной политики в странах со значительно сокращающимся населением трудоспособного возраста.

«Это важное исследование наметило будущее, которое нам необходимо срочно планировать, — говорит Ричард Хортон (Richard Horton), главный редактор The Lancet. — Оно предлагает видение радикальных сдвигов в геополитике, бросает вызов мифам об иммиграции и подчеркивает важность защиты и укрепления сексуальных и репродуктивных прав женщин. 21-й век станет свидетелем революции в истории нашей человеческой цивилизации. Африка и арабский мир будут определять наше будущее, в то время как Европа и Азия ослабят свое влияние. К концу столетия мир будет многополярным, а доминирующими державами станут Индия, Нигерия, Китай и США. Это будет действительно новый мир, к которому мы должны готовиться уже сегодня».

Падение уровня рождаемости к югу от Сахары и снижение населения в странах Азии

Прогнозируется, что глобальный суммарный коэффициент рождаемости (СКР) будет неуклонно снижаться — с 2,37 в 2017 году до 1,66 в 2100 году. Это значительно ниже минимального показателя (2,1), который считается необходимым для поддержания численности населения. К примеру, СКР снизится примерно до 1,2 в Италии и Испании и до 1,17 в Польше.

При этом авторы исследования отмечают, что даже незначительные изменения СКР приводят к серьезным результатам. Так, увеличение СКР всего на 0,1 эквивалентно примерно 500 миллионам человек на планете в 2100 году.

Большая часть ожидаемого снижения рождаемости прогнозируется в странах с нынешним высоким уровнем рождаемости, особенно в странах Африки к югу от Сахары — здесь ожидается, что в течение века показатели впервые упадут ниже уровня воспроизводства: со среднего уровня в 4,6 рождений детей на одну женщину в 2017 году до всего лишь 1,7 в 2100-м. В Республике Нигер, где коэффициент рождаемости был самым высоким в мире в 2017 году — здесь женщины рожают в среднем по семь детей — по прогнозам, показатель снизится примерно до 1,8 к 2100 году.

Тем не менее, согласно прогнозам, численность населения стран Африки к югу от Сахары в течение столетия утроится с примерно с 1,03 млрд в 2017 году до 3,07 млрд в 2100-м — по мере снижения уровня смертности и увеличения числа женщин, вступающих в репродуктивный возраст.

Северная Африка и Ближний Восток — единственные регионы, в которых, согласно прогнозам, в 2100 году численность населения будет выше (978 миллионов), чем в 2017 году (600 миллионов).

Многие из наиболее быстро сокращающихся групп населения будут в Азии, а также в центральной и восточной Европе. Ожидается, что население уменьшится более чем вдвое в 23 странах и территориях, включая Японию (с примерно 128 миллионов человек в 2017 году до 60 миллионов в 2100 году), Таиланд (с 71 до 35 миллионов), Испанию (с 46 до 23 миллионов), Италию (с 61 до 31 миллион), Португалию (с 11 до 5 миллионов) и Южную Корею (с 53 до 27 миллионов). Ожидается, что в остальных 34 странах численность населения сократится на 25−50%, включая Китай (с 1,4 млрд в 2017 году до 732 млн в 2100 году).

Увеличение количества пожилого населения и уменьшение числа детей



Изображение: northeasternhospital.com.au

По мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни во всем мире, согласно прогнозам, число детей в возрасте до 5 лет сократится на 41% — с 681 миллиона в 2017 году до 401 миллиона в 2100 году, тогда как число людей старше 80 лет, согласно прогнозам, увеличится в шесть раз — с 141 млн до 866 млн.

Аналогичным образом, согласно прогнозам, глобальное соотношение взрослых старше 80 лет к каждому лицу в возрасте 15 лет и моложе вырастет с 0,16 в 2017 году до 1,50 в 2100 году в странах с сокращением населения более чем на 25%.

Кроме того, глобальное соотношение неработающих взрослых к работающим составляло около 0,8 в 2017 году, но, согласно прогнозам, увеличится до 1,16 в 2100 году, если участие рабочей силы по возрасту и полу не изменится.

Сокращение численности населения трудоспособного возраста может привести к значительным изменениям в экономике.

Где будет зафиксировано падение экономики

В исследовании также изучалось экономическое влияние меньшего числа взрослых в трудоспособном возрасте на все страны в 2017 году. И хотя Китай собирается добиться самого крупного ВВП в 2035 году (сейчас это «звание» у США), быстрое сокращение китайского населения с 2050 года приведет к сокращению экономического роста, что позволит Штатам отвоевать первенство к 2098 году.

Согласно прогнозам, число взрослых людей трудоспособного возраста в Индии сократится с 762 миллионов в 2017 году до 578 миллионов в 2100 году. Ожидается, кто численность рабочей силы в Индии превзойдет тот же показатель в Китае, что позволит повысить рейтинг ВВП страны с 7-го по 3-е место.

Африка к югу от Сахары, вероятно, будет отвоевывать позиции на мировой арене. Прогнозируется, что Нигерия будет единственной страной из 10 самых густонаселенных стран мира, в которой население трудоспособного возраста будет расти в течение столетия (с 86 миллионов в 2017 году до 458 миллионов в 2100 году), поддерживая быстрый экономический рост. Рейтинг ВВП с 23-го места в 2017 году может повыситься до 9-го места в 2100 году.

В то время как Великобритания, Германия и Франция, как ожидается, останутся в топ-10 по величине ВВП в мире на рубеже веков, Италия (с 9-го места в 2017 году до 25-го в 2100 году) и Испания (с 13-го по 28-е) снизят позиции из-за быстрого сокращения населения.

Исследование также показывает, что сокращение численности населения может быть компенсировано иммиграцией, поскольку страны, которые способствуют либеральной иммиграции, могут лучше поддерживать численность своего населения и, соответственно, экономический рост даже в условиях снижения уровня рождаемости. Скорее всего, США, Австралия и Канада сохранят свое население трудоспособного возраста за счет чистой иммиграции.

Вместе с тем авторы отмечают, что некоторые факторы, не включенные в модель, могут изменить темпы рождаемости, смертности или миграции. Например, пандемия COVID-19 затронула местные и национальные системы здравоохранения во всем мире и привела к гибели более полумиллиона человек. Тем не менее, авторы считают, что чрезмерная смертность, вызванная пандемией, вряд ли существенно изменит тенденции долгосрочного прогнозирования численности населения мира.