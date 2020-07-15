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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нетрезвого водителя догоняли в Логойском районе Эту информацию опубликовали на сайте МВД. Сам инцидент произошел еще в минувшие выходные. Очевидцы сообщили в милицию, что водитель Ford Galaxy, который движется по...

Эту информацию опубликовали на сайте МВД. Сам инцидент произошел еще в минувшие выходные. Очевидцы сообщили в милицию, что водитель Ford Galaxy, который движется по автодороге Семково - Приселки, предположительно нетрезвый. Машину догнали, но требования остановиться мужчина не выполнил. Более того, судя по видео, попытался скрыться. В это время машина осталась на передаче и поехала без водителя. Самого задержанного с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу, от прохождения освидетельствования он отказался. Как сказано в сообщении, в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях.