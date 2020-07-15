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Нетрезвого водителя догоняли в Логойском районе

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Эту информацию опубликовали на сайте МВД. Сам инцидент произошел еще в минувшие выходные. Очевидцы сообщили в милицию, что водитель Ford Galaxy, который движется по автодороге Семково - Приселки, предположительно нетрезвый. Машину догнали, но требования остановиться мужчина не выполнил. Более того, судя по видео, попытался скрыться. В это время машина осталась на передаче и поехала без водителя. Самого задержанного с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу, от прохождения освидетельствования он отказался. Как сказано в сообщении, в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях.
 
 
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Эту информацию опубликовали на сайте МВД. Сам инцидент произошел еще в минувшие выходные. Очевидцы сообщили в милицию, что водитель Ford Galaxy, который движется по...
 
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