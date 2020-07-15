Сотрудники Солигорского РОВД помогли пожилой женщине найти ее квартиру

Источник материала: Слуцк Город

Вечером в оперативно-дежурную службу Солигорского РОВД поступило сообщение от граждан о том, что в Солигорске возле одного из домов по ул. Козлова ходит престарелая гражданка, которая не помнит, где живет и ничего не может о себе пояснить.

Оперативный дежурный направил туда наряд, милиционеров 2-го взвода роты ППСМ Солигорского РОВД старшего сержанта милиции Кирилла Андруховича и сержанта милиции Вадима Тихончика.

Информация подтвердилась. Сотрудники милиции нашли пожилую женщину. А обойдя дворовую территорию и опросив прохожих, а затем жителей подъезда, через некоторое время смогли найти квартиру 86-летней солигорчанки. После чего доставили пенсионерку домой.

Также сотрудники милиции связались с ее 48-летним сыном, которому сообщили о произошедшем и напомнили о необходимости следить за престарелым родственником.