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Зрелище не для слабонервной власти - ОМОН отправил очередь к ЦИК с Площади во дворы

15.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня с утра к зданию ЦИК стала выстраиваться очередь из белорусов, которые не согласны с решением ЦИК об отказе в регистрации кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико

Зрелище не для слабонервной власти - ОМОН отправил очередь к ЦИК с Площади во дворы
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К обеду очередь выросла до полутысячи человек, которые рассредоточились почти по всей площади Независимости  - хвост очереди достиг гостиницы "Минск", сообщает Свабода



Такое зрелище явно не понравилось властьпредержащим 

Около 16 часов к гостинице «Минск» подъехал ОМОН, рядом с отелем появились серые автозаки. ОМОНовцы стали перестраивать очередь в сторону улиц Берсона-Мясникова.

Накануне штаб экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико подготовил жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь О выборах, опубликовал ее на своем сайте и призвал белорусов распечатать эту жалобу, подписать ее и подать в ЦИК — лично или по почте.

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В жалобе требуют:

- отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси,

- изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарикам, Сергею Тихоновскому и другим политзаключенным.

По последней информации, в ЦИК заявили о продлении своей работы до 18.50, чтобы принять жалобы у людей.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня с утра к зданию ЦИК стала выстраиваться очередь из белорусов, которые не согласны с решением ЦИК об отказе в регистрации кандидатами в президенты Валерия...
 
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