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Зрелище не для слабонервной власти - ОМОН отправил очередь к ЦИК с Площади во дворы
Источник материала: Партизан
К обеду очередь выросла до полутысячи человек, которые рассредоточились почти по всей площади Независимости - хвост очереди достиг гостиницы "Минск", сообщает
Такое зрелище явно не понравилось властьпредержащим
Около 16 часов к гостинице «Минск» подъехал ОМОН, рядом с отелем появились серые автозаки. ОМОНовцы стали перестраивать очередь в сторону улиц Берсона-Мясникова.
Накануне штаб экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико подготовил жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь О выборах, опубликовал ее на своем сайте и призвал белорусов распечатать эту жалобу, подписать ее и подать в ЦИК — лично или по почте.
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В жалобе требуют:
- отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси,
- изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарикам, Сергею Тихоновскому и другим политзаключенным.
По последней информации, в ЦИК заявили о продлении своей работы до 18.50, чтобы принять жалобы у людей.
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Сегодня с утра к зданию ЦИК стала выстраиваться очередь из белорусов, которые не согласны с решением ЦИК об отказе в регистрации кандидатами в президенты Валерия...
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