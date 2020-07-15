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В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

15.07.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Со стен дома в Пенсильвании потек мед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

Супружеская пара заметила темные следы на обоях после мощного тропического шторма. Сначала решили, что это вода, однако пятна не высыхали, а становились все больше. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это мед.

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

Американцы вызвали специалистов, которые выяснили, что в стенах живет целая колония пчел. Сейчас в доме ведутся работы по извлечению насекомых. Позже их переселят на пасеку.

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Новости США. Со стен дома в Пенсильвании потек мед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Супружеская пара заметила темные следы на обоях после мощного...
 
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