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Беларусь и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

15.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России, сообщает БЕЛТА.

Всего было подписано три документа в сфере энергетики, два из которых касались изменений в межправительственном соглашении о строительстве Белорусской атомной электростанции.

Ранее во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Головченко заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Беларусь заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.



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Всего в ходе визита премьер-министра Беларуси в Россию было подписано три документа в сфере энергетики.
 
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