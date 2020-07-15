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Беларусь и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
15.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России, сообщает
Всего было подписано три документа в сфере энергетики, два из которых касались изменений в межправительственном соглашении о строительстве Белорусской атомной электростанции.
Ранее во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Головченко заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Беларусь заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.
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Всего в ходе визита премьер-министра Беларуси в Россию было подписано три документа в сфере энергетики.
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