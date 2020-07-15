Беларусь и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России, сообщает БЕЛТА .

Всего было подписано три документа в сфере энергетики, два из которых касались изменений в межправительственном соглашении о строительстве Белорусской атомной электростанции.

Ранее во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Головченко заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Беларусь заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.