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5 тур XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу пройдет в Кировске 18-19 июля

15.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В первый день на стадионе для пляжных видов спорта в Кировске пройдут четвертьфинальные противостояния: «Щучин» – «М-Сити» и «Гроднооблспорт» – «Полесье».
Для прохода в следующую стадию «Гроднооблспорт» и «Щучину» достаточно одной победы, так как они заняли более высокие места по ходу регулярного чемпионата. В случае же победы «М-Сити» и «Полесья» команды проводят еще одну игру для определения полуфиналиста.
На следующий день зрителей ожидают полуфинальные встречи, в которых победитель регулярного чемпионата «СДЮШОР» и занявший второе место «Брест» сыграют против победителей четвертьфиналов.
Все полуфиналы команды играют до двух побед одной из них. В случае небходимости третьего матча он будет сыгран уже в 6 туре.
Также 19 июля будет сыгран матч за 5-6 места.

Календарь  игр 5-го тура
ХІІІ чемпионата Республики Беларусь
по пляжному футболу 2020 года
среди мужских команд высшей лиги

18 июля, суббота
12.00 «Щучин» – «М-Сити» (Пара 1)
13.15 «Гроднооблспорт» – «Полесье» (Пара 2)
15.15 «М-Сити» – «Щучин»
16.30 «Полесье» – «Гроднооблспорт»
19 июля, воскресенье
10.00 «СДЮШОР» – Победитель Пары 1
11.15 Брест – Победитель Пары 2
12.30 Матч за 5-6 места.
Проигравший Пары 1 – Проигравший Пары 2
13.45 Победитель Пары 1 – «СДЮШОР»
15.00 Победитель Пары 2 – «Брест»

http://www.beachsoccer.by/

 
Теги: Брест
 
 
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В первый день на стадионе для пляжных видов спорта в Кировске пройдут четвертьфинальные противостояния: «Щучин» – «М-Сити» и «Гроднооблспорт» –...
 
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