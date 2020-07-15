Вечером во вторник в различных городах страны прошли массовые акции в связи с нерегистрацией кандидатами в президенты главных оппонентов Лукашенко Валерия Цепкало и Виктора и Бабарико.





По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек.





По информации глава ГУВД Мингорисполкома во вчерашних акциях участвовали около двух тысяч человек, 115 из них будут судить.

«Сотрудниками милиции активно проводилась разъяснительная работа, многие граждане приняли это во внимание и начали расходиться по домам. Однако отдельные группы не реагировали, выстраивались вдоль дороги, выкрикивали лозунги и тем самым провоцировали водителей, которые начинали сигналить».





В МВД утверждают, что в результате потасовок пострадали шесть милиционеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело "по фактам групповых действий в Минске , грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции".









РИА Новости "Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами – ред.)", - заявила глава ЦИК





По ее словам, об этом свидетельствуют обращения граждан, которые в среду массово подаются в Центральную комиссию и в которых озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало.





"Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия", - сказала Ермошина.





В Беларуси проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.





Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.





Один из потенциальных кандидатов Виктор Бабарико незаконно удерживается в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, как и енр сын Эдуард, руководитель его инициативной группы.





В тюрьмах находятся и десятки блогеров и активистов, включая самого популярного из них Сергея Тихановского, а также известные политики Павел Северинец и Николай Статкевич - все они признаны правозащитниками политзаключенными