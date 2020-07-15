Разработано приложение, которое помогает подросткам найти работу на лето или подработку

Источник материала: Tut.by

EPAM и «Центр дополнительного образования детей и молодежи „Маяк“» Ленинского района Минска разработали приложение для поиска работы и мест отдыха. Об этом говорится на сайте компании.





Совместный социальный проект называется FreeTime — приложение помогает подросткам от 14 лет и старше найти для себя работу на лето или постоянную подработку, а также узнать, где можно с пользой провести свободное время.

Согласно белорусскому законодательству, дети старшего школьного возраста могут работать до 23 (14−16 лет) и 35 (16−18 лет) часов в неделю и должны оформляться официально.

«Многим ребятам важно реализовать себя на каникулах, иметь возможность самостоятельно зарабатывать карманные деньги, получить первый трудовой опыт, — комментирует Ольга Мороз, замдиректора по учебно-воспитательной работе ЦДОДиМ „Маяк“. — Как показывает практика, предложений для подростков довольно много, но найти их непросто: наниматели редко публикуют такие позиции на своих сайтах, куда можно было бы обратиться, чтобы получить информацию. Мы ставили задачу создать единую площадку для работодателей и подростков и связать их друг с другом напрямую. В настоящее время большую часть свободного времени подростки проводят в сети Интернет, в нашем же приложении ребята смогут познакомиться в том числе с различными местами отдыха и разнообразить свой досуг».

Сейчас в приложении более 30 вакансий, пока только от работодателей Ленинского района, но команда проекта готова дополнить список позициями центров занятости других районов и городов, а также предложениями от бизнеса.

«Мы познакомились с проектом центра на образовательном Engineering Jam — одном из хакатонов, которые компания проводит совместно с государственными министерствами, ведомствами и НГО. Представители „Маяка“ не участвовали в хакатоне, но их рассказ об инициативе и о сложностях, с которыми могут столкнуться подростки при поиске работы, нас зацепил, — комментирует Павел Либер, директор департамента разработки EPAM. — Сегодня важно, чтобы любую информацию можно было найти по одному клику в смартфоне, поэтому решением стало приложение. Наша задача была сделать его максимально простым как для пользователя, так и для тех, кто размещает вакансии, — чтобы представители центров занятости и дополнительного образования могли делать это самостоятельно и быстро».

Пока приложение FreeTime доступно для Android.