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Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям
Источник материала: СТВ
Считается, что в мире есть два типа людей. Те, кто любит дарить подарки. И те, кто любит получать подарки. Как бы там ни было, обмен подарками это запоминающееся событие для любого человека. Мы нашли несколько случаев, когда подарок оказался просто прекрасен.
«Друг моего мужа сделал ему подарок»,
«Недавно моей подруге пришлось переехать в Москву. Такие перемены в жизни её совершенно не радовали, так как там нет ни друзей, ни семьи, а только работа. Особенно грустно ей было накануне дня рождения. И вот решила я её порадовать».
Мужчина подарил другу маску сварщика.
«Чей-то продвинутый дедушка знал, какую пиццу подарить».
Дочь связала отцу на день рождения Звезду Смерти.
«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном, наступает именно в 21 год. Недавно мне исполнился этот самый 21, посмотрите какой подарок сделал мне мой отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».
Мужчина хотел подстаканник и рассказал об этом коллеге. На следующий день мужчина получил подарок из чистой бронзы.
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Считается, что в мире есть два типа людей. Те, кто любит дарить подарки. И те, кто любит получать подарки. Как бы там ни было, обмен подарками это запоминающееся...
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