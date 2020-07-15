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Николай Ладутько: «Сегодня многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генеральный директор ОАО «Мотовело» Николай Ладутько поделился мнением, как за годы независимости изменился Минск, а также наблюдениями о современной молодежи.
Николай Ладутько, генеральный директор ОАО «Мотовело»:
Да, можно сказать, что не все сделали. Да, сегодня есть очередь нуждающихся, в микрорайоне Каменная Горка не все удовлетворены местами в детском саду, где-то переполнена школа, где-то необходим ямочный ремонт асфальта, где-то не хватает работников жилищно-коммунального хозяйства – все это можно сказать. И можно сказать это пафосно, ярким языком и получится, будто бы ничего и не было. Сотни тысяч людей не созидали, «на скамеечке сидели» – а это ведь далеко не так. Это будет неправда, не по-честному.
Молодежь наша уважаемая, любимая, самая лучшая в мире тоже должна это оценивать. Для них созданы условия. Сегодня действительно многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное. Они не задумываются, как это получается, откуда – это тоже результат той громадной работы, которая за годы независимости сделана в нашей стране.
У нас сотни тысяч молодых людей, в Минске студентов больше 100 тысяч. Когда мы говорим, что выборы и колебания идут – в социальных сетях пишут, уличные мероприятия. Давайте не забудем – 100 тысяч студентов, порядка 15 тысяч учащихся колледжей, огромное количество работающей молодежи. И эта активность сегодня измеряется 0,001, но даже это важно для общества. Значит, что-то мы не так сказали, что-то не так сделали, но основная масса молодежи – это прекрасные люди, это основа будущего нашей страны. Они хотят жить вот в такой красивой, ухоженной, уютной стране, которая создала им возможности для самореализации. Да, у кого-то лучше, у кого-то не совсем, может быть, как он хотел. Но базово для всех все создано, и молодежь это оценивает в целом. А то, что есть разные точки зрения? Глава государства тоже сказал – я воспринимаю и понимаю, что точки зрения могут быть разные. И могут быть и заблуждения. Для того, чтобы глубоко понимать жизнь, надо ее прожить.
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Николай Ладутько: «Сегодня многие вопросы жизнедеятельности, быта наши молодые люди воспринимают как должное»
Новости Беларуси. Генеральный директор ОАО «Мотовело» Николай Ладутько поделился мнением, как за годы независимости изменился Минск, а также наблюдениями о...
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