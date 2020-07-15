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«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная

15.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слаженная работа – залог успеха. Хозяйства Минской области завершают уборку озимого ячменя. Осталось 20 % площадей. Урожайность составляет 54 центнера с гектара. А в Клецком и Дзержинском – 69 и 62 соответственно.  

«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная

Активно идет уборка озимого рапса и теребление льна. Любанские же аграрии перешли на поля с зерновыми. Южные районы готовы в ближайшее время тоже присоединиться. Аграрии рассчитывают на хороший урожай. Как и в хозяйстве Клецкого района «Морочь», где уже с 2000-х ежегодно получают высокие намолоты. Тут есть с чем сравнивать – урожаи выросли в разы.  

«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная

Владимир Кисель, заместитель директора сельхозпредприятия «Морочь»:
Урожайность была 20-25 центнеров – зерновые, рапса – 10, сахарной свеклы – тоже. Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало.  

Как я пришел в хозяйство, то мы покупали корма. При мне начали возделывать озимый ячмень. В этом году – 60 центнеров. Также думаем увеличить площади озимого рапса до 300 гектаров.

«Не всегда хорошая урожайность, кормов не хватало». Что изменилось в работе хозяйств Минской области и как там проходит уборочная

Массовую уборочную – 2020 все районы Минской области начнут уже на следующей неделе. Всего в центральном регионе нужно убрать практически 4 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых.

Люди в материале: Владимир Кисель

 
 
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Новости Беларуси. Слаженная работа – залог успеха. Хозяйства Минской области завершают уборку озимого ячменя. Осталось 20 % площадей. Урожайность составляет 54...
 
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