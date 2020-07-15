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В Литве призывают не вводить БелАЭС и раздают йодные таблетки. Вот что ответили на это в Беларуси
Источник материала: СТВ
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Но сейчас такой радикальной риторики уже не будет. Потому что даже по опросам тех же жителей Литвы – только 2%, кто убежден, что, всё-таки, может быть, этот проект не будет запущен. И вот этот соцопрос проводился по заказу Национального информационного агентства Литвы. То есть для жителей этой страны, очевидно, что этот проект будет. И они, конечно, к нему морально, можно сказать, готовы уже. Что касается раздачи таблеток и прочих популистских мер – это своего рода шаги, которые делаются для того, чтобы не упасть лицом в грязь. Потому что сейчас нужно выдерживать вот эту ранее выбранную позицию официальную.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?
– почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют в соседних странах?
– действительно ли АЭС в Островце не несёт опасности для людей и экологии?
– как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему?
Смотрите 15 июля в 20.30 на СТВ.
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Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
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