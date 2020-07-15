ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Кубке Салея-2020 примут участие 16 команд

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Кубке Салея-2020 примут участие 16 команд

Стало известно расписание матчей Кубка Салея-2020. За победу в первом официальном турнире нового сезона поборются 16 команд. Формат соревнований не претерпел изменений и будет таким же, как и сезоном ранее, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

На первой стадии 14 участников будут разделены на две группы. В первой из них сыграют «Шахтер» (Солигорск), ХК «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Химик» (Новополоцк), ХК «Брест», «Авиатор» (Барановичи), ХК «Витебск». Во второй — «Неман» (Гродно), «Динамо-Молодечно», ХК «Могилев», «Локомотив» (Орша), «Пинские ястребы», ХК «Лида» и сборная Беларуси (U-18). Дружинам, выступающим на данной стадии розыгрыша почетного трофея, предстоит однокруговой турнир с 6 по 22 августа.

В Кубке Салея-2020 примут участие 16 команд

По его итогам определятся обладатели путевок в «Финал четырех», где к ним присоединятся минские «Юность» и «Динамо». Проведение решающего раунда Кубка Салея намечено на 29-30 августа. В первый день пройдут полуфиналы, причем столичные команды будут разведены по сетке, во второй — решающий поединок и матч за бронзу.

Хозяин «Финала четырех» определится после завершения группового этапа. Как отмечалось ранее, скорее всего им станет один из победителей предварительного раунда. В будние дни матчи будут начинаться в 19.00, в выходные и праздничные — в 17.00. Впрочем, время поединков может быть изменено.

Действующим обладателем трофея является минская «Юность».

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно расписание матчей Кубка Салея-2020. За победу в первом официальном турнире нового сезона поборются 16 команд. Формат соревнований не претерпел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Гончаренко продолжит работу в ЦСКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика