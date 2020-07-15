В Кубке Салея-2020 примут участие 16 команд

Источник материала: Вороновская газета





Стало известно расписание матчей Кубка Салея-2020. За победу в первом официальном турнире нового сезона поборются 16 команд. Формат соревнований не претерпел изменений и будет таким же, как и сезоном ранее, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

На первой стадии 14 участников будут разделены на две группы. В первой из них сыграют «Шахтер» (Солигорск), ХК «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Химик» (Новополоцк), ХК «Брест», «Авиатор» (Барановичи), ХК «Витебск». Во второй — « Неман» (Гродно), «Динамо-Молодечно», ХК «Могилев», «Локомотив» (Орша), «Пинские ястребы», ХК «Лида» и сборная Беларуси (U-18). Дружинам, выступающим на данной стадии розыгрыша почетного трофея, предстоит однокруговой турнир с 6 по 22 августа.





По его итогам определятся обладатели путевок в «Финал четырех», где к ним присоединятся минские «Юность» и «Динамо». Проведение решающего раунда Кубка Салея намечено на 29-30 августа. В первый день пройдут полуфиналы, причем столичные команды будут разведены по сетке, во второй — решающий поединок и матч за бронзу.

Хозяин «Финала четырех» определится после завершения группового этапа. Как отмечалось ранее, скорее всего им станет один из победителей предварительного раунда. В будние дни матчи будут начинаться в 19.00, в выходные и праздничные — в 17.00. Впрочем, время поединков может быть изменено.

Действующим обладателем трофея является минская «Юность».

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