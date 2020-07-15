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В Горецком районе задержан подозреваемый в краже из дачного дома

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Наследил на месте преступления. В Горецком районе задержан подозреваемый в краже из дачного дома. Изначально в милицию с заявлением обратился житель Могилева, который сообщил, что неизвестные обчистили его виллу. При этом предполагаемый вор работал довольно аккуратно, говорят правоохранители: отжал задвижку в двери дома, там взял ключи от гаража и сарая, откуда похитил строительные инструменты, велосипед и другие предметы. После этого злоумышленник закрыл все замки и вернул ключи на прежнее место. Эксперты выяснили, что был взломан замок пристройки, откуда пропали мешок зерна и некоторое имущество. А в самом  доме и сарае специалисты обнаружили два одинаковых следа обуви. Они и стали основной зацепкой. Позже определили, что ногу к инциденту приложил 40-летний житель соседней деревни. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

 
Теги: Могилев
 
 
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Наследил на месте преступления. В Горецком районе задержан подозреваемый в краже из дачного дома. Изначально в милицию с заявлением обратился житель Могилева,...
 
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