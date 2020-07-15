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Виктор Гончаренко продолжит работу в ЦСКА

15.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко продолжит работу с армейским клубом. Об этом сообщает телеграм-канал "Слава! — новости футбола".




В источнике отмечается, что разговор руководства ЦСКА с тренером после его "побега" в Беларусь касался не только концовки сезона, а вообще всего срока контракта (в мае был продлен до лета-2021).

"Гончаренко повинился. Его извинения приняты как руководством, так и командой. Причем все это оказалось не просто словами. Михалыч теперь совершенно иначе ведет себя в коллективе. Например, убрал неуместное, по мнению многих игроков, правило: вместе приходить и уходить на прием пищи и с него. Гончаренко привел свое душевное равновесие в порядок. Оно у него в принципе хрупкое, но в клубе надеются удерживать этот баланс и ценят его высокий тренерский класс. В ЦСКА хорошие психологи", — передает телеграм-канал.
 
 
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко продолжит работу с армейским клубом. Об этом сообщает телеграм-канал "Слава! — новости футбола".
 
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