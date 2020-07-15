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«Безвиз: добро пожаловать в Беларусь». Новый фильм из цикла «Сделано»

15.07.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С пометкой «Сделано». Три ведущих телеканала страны ОНТ, БТ и СТВ продолжают цикл мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси.

Эту неделю открывает безвиз. За время существования такого бонуса для иностранцев Беларусь стала настоящей туристической Меккой.

С чего начался безвиз, а также план на будущее – в проекте «Сделано»!

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С пометкой «Сделано». Три ведущих телеканала страны ОНТ, БТ и СТВ продолжают цикл мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси.Эту неделю открывает безвиз. За...
 
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