|
«Безвиз: добро пожаловать в Беларусь». Новый фильм из цикла «Сделано»
Источник материала: ОНТ
С пометкой «Сделано». Три ведущих телеканала страны ОНТ, БТ и СТВ продолжают цикл мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С пометкой «Сделано». Три ведущих телеканала страны ОНТ, БТ и СТВ продолжают цикл мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси.Эту неделю открывает безвиз. За...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)