«Безвиз: добро пожаловать в Беларусь». Новый фильм из цикла «Сделано»

Источник материала: ОНТ

С пометкой «Сделано». Три ведущих телеканала страны ОНТ, БТ и СТВ продолжают цикл мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси.



Эту неделю открывает безвиз. За время существования такого бонуса для иностранцев Беларусь стала настоящей туристической Меккой.



С чего начался безвиз, а также план на будущее – в проекте «Сделано» !

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