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Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

Тягач возвращался в крайнюю правую полосу после опережения другого большегруза. В этот момент его попытался опередить автомобиль Volvo. С ним и столкнулся грузовик. Машину отбросило на Volkswagen.

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

В происшествии разбирается ГАИ. Автоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии. К слову, в ДТП никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тягач...
 
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