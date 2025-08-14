Что посмотреть в Минске: Farba

Источник материала: ProBusiness

Выставки, где работы авторов можно и нужно трогать (иногда слушать, нюхать или примерять) называются иммерсивными. Именно в таком направлении три года назад началасвою работу галереяFARBA. Ее основатель Денис Портянко, резидент Клуба Про бизнес , вместе с командой реализовали более 30 громких и ярких событий — от развлекательно-ностальгического «Автостопом по мемасам» до серьезного, трогающего гостей до слез «Ван Гог. Ван Лав». Мы узнали, как можно зарабатывать на искусстве в Беларуси, из чего состоит экономика подобных проектов и за счет каких идей бизнес приносит прибыль даже в низкие сезоны.

«Изначально не делал ставку на классические выставки — в Беларуси это слабо монетизируется»

С Денисом Портянко мы встречаемся в минском Дворце искусства. Прямо сейчас на втором этаже здания проходит одна из его выставок — «FARBA Lab.1 элемент. Вода». Вторая, «Сон Ван Гога» — всего в 10 минутах ходьбы, в Национальном центре современного искусства. Еще несколько открыты в областных городах. Интересны сразу два факта: до таких масштабов проект вырос всего за три года, при этом своей галереи у FARBA нет. Зато есть огромный опыт сотрудничества с самыми различными, в том числе зарубежными, площадками для размещения авторских работ.

— FARBA появилась как эксперимент на стыке искусства и бизнеса. Изначально была идея создавать пространства, где современные произведения будут доступны не только узкому кругу ценителей, но и широкой аудитории. Мы стартовали с локальных выставок и коллабораций с белорусскими художниками, а затем постепенно масштабировались до коммерческих проектов и вышли на международный уровень.

Всегда ли Денису было интересно искусство? Оказалось, что нет. Предприниматель всю жизнь пробовал различные направления бизнеса.

— В найме я работал всего раз — в МЧС. Спустя два года службы уволился. Это были нулевые, так что, как и многие, в качестве ИП начал продавать вещи на рынке «Динамо». Потом узнал, что мой друг проиграл много денег в игровых автоматах. А я увидел в этом направлении нишу для хорошего заработка, начал разбираться. Четыре года зарабатывал на игровых автоматах, открыл и оборудовал три зала. Но подобный бизнес связан с негативом, поэтому я продал его. Был и другой опыт: оптово-розничная торговля, организация свадебных кортежей, аренда недвижимости.





Затем Денису представилась новая возможность — заниматься аттракционами в ОАЭ, пользуясь налоговыми преференциями и стабильным спросом. Позже он продолжил это дело в США. Но началась пандемия, бизнес потерял актуальность. Так Денис приехал в Беларусь, чтобы стартовать с новым направлением.

— В молодости, если честно, мне было не так важно, чем именно заниматься. Во главе угла стояли деньги. Сейчас хочется выбирать, делать что-то позитивное и получать такой же позитив от аудитории взамен.

В начале над развитием галереи FARBA работало небольшое ядро из четырех человек, каждый совмещал по несколько ролей. Денис занимался стратегией, переговорами с партнерами. За креатив отвечали другие специалисты:

— Но мозговые штурмы мы всегда проводили совместно — так можно добиться большего, да и я благодаря обсуждениям глубже погружался в контекст. Признаюсь, что мне приходилось сидеть с материалами по ночам, чтобы лучше разобраться в искусстве.

Основных проблем на старте было несколько. В Беларуси не удавалось найти технических специалистов для реализации сложных проектов. И широкая аудитория на выставки тоже не спешила — Денис предполагает, что многие люди считали направление скучным и непонятным.























— Хотя я изначально не делал ставку на классические выставки, понимая, что в Беларуси это слабо монетизируется. Мы пошли по направлению иммерсивных коммерческих проектов, вовлекающих гостя, предполагающих интерактив. Один из наших принципов — «не искусство ради искусства, а выставки для людей». Еще одна мысль, объединяющая практически все работы: их можно и нужно трогать, чтобы понять.

Первые два проекта себя не окупили. Чтобы приобрести технику для следующей выставки, Денис продал машину. Уже тогда часть команды не выдержала, ушла. Зато оставшиеся люди оценили поступок основателя, увидели его личный вклад в общее дело. Аудитория постепенно тоже поняла, что именно ей предлагают — люди начали следить за анонсами FARBA и возвращаться после первых посещений.





«Бизнес приносит деньги, но это не история про высокую прибыль»

Сейчас в команде галереи FARBA работают 11 специалистов: кураторы, продакшн, PR, SMM, менеджер по работе с партнерами, экскурсоводы и линейный персонал. Экономика любого из проектов включает расходы на аренду площадки, траты на производство работ, зарплаты и маркетинговый бюджет. Доходы же идут из трех источников — продажа билетов и мерча, а также спонсорские вложения.

Денис отмечает: белорусский бизнес пока осторожен, но у него есть запрос на нестандартный маркетинг. Команда предоставляет партнерам статистику по охватам и вовлеченности, для начала работы может предложить пилотный проект с небольшим бюджетом, а также готова искать индивидуальные маркетинговые решения. Так, например, для интеграции платежной системы Visa на выставке «Фрида» была создана мультимедийная инсталляция с тремя проекторами «Visa-ализируй свое настроение». Гости подходили к локации, нажимали на кнопку и видели одну из случайных абстракций — они могли расшифровать метафору и получить свой опыт от взаимодействия.





— Бизнес работает, он приносит деньги, но все равно это не история про высокую прибыль. Да, мы на старте рассчитываем количество гостей (с разбежкой плюс-минус 15%), всегда берем плату за вход, при этом не можем устанавливать такие же цены на посещение, как в других странах, ведь стараемся, чтобы наши проекты были доступными для аудитории. Расходы на аренду и производство контента в то же время примерно такие же, как в Западной Европе и США. Мы стараемся делать новые проекты лучше предыдущих, что тоже требует вложений. Зато у меня есть особая компенсация — любовь аудитории и удовольствие от работы.

Планируя проект, в первую очередь команда определяет тему:

— Можем оттолкнуться от своих собственных идей или от договоренностей с партнерами. Например, «FARBA Lab. 1 элемент. Вода» изначально мог стать проектом про Айвазовского, но мы решили, что тема будет достаточно узкой. Взглянули на нее шире, решили рассказать про воду как про стихию. И запланировали провести цикл выставок. Спойлер: всего элементов будет пять. Это не простое классическое искусство в привычном понимании, а, скорее, как и другие наши проекты, эксперимент.





Выбрав тему, галерея FARBA объявляет Open call. Любой деятель искусства может предложить свою картину, инсталляцию, скульптуру. Заявку выбирают и принимают даже на стадии идеи — в таком случае команда поможет с воплощением. Также куратор и его коллеги работают по уже определенной базе специалистов, точечно обращаясь с запросами на реализацию. Они стараются не ставить деятелям рамки, скорее, задают определенный вектор и очерчивают масштабы. При необходимости могут предоставить материалы и помещения.

— К примеру, работа «Ливень потопа» для «FARBA Lab. 1 элемент. Вода» — подвешенные в воздухе стеклянные капли — была реализована специально для нас, из предложенной автором задумки. В результате договоренностей мы либо платим художникам за уделенное время, либо выкупаем их работы. В последнее время чаще выбираем второй вариант.

Иногда работы переезжают с одной выставки на другую. Так, на проекте «Ван Гог. Ван Лав» гости могли написать слова поддержки великому художнику, который, как известно, был одинок и страдал из-за этого.

— В итоге люди написали очень много писем. Среди них есть такие, которые могут растрогать до слез. Мы собрали эти послания — и теперь их можно прочесть на нашей новой выставке «Сон Ван Гога», которая проходит в Национальном центре современного искусства. Ее, кстати, продлили до конца сентября.

Накануне открытия выставки работа на площадке кипит и днем, и ночью. Денис и его команда вместе с авторами работ готовят локацию, некоторые инсталляции собирают прямо на месте. Торжественное открытие не проводят — для освещения события приглашают блогеров и СМИ.

Обратную связь по проектам команда собирает с помощью книги отзывов, интерактивов на выставках, также в работу с публикой активно включены экскурсоводы — те, кто встречают гостей на входе в залы и помогают им сориентироваться.

— Мы специально продумали такую опцию, чтобы неподготовленным людям было проще погрузиться в процесс, не просто посмотреть выставку, а повзаимодействовать с ней, получить свои уникальные впечатления.





О каких интерактивах идет речь? Например, на «FARBA Lab. 1 элемент. Вода» можно примерить на свои руки гигантские лапы героя белорусской мифологии, водного дракона Цмока — и при этом посмотреться в зеркало, увидеть за спиной волны (за них отвечает проектор). Или же подойти к зоне, сделанной по мотивам Yellow Submarine, надеть наушники и покружиться под танцевальный мотив от The Beatles. Чтобы гости выставок не стеснялись, рядом с инсталляциями есть соответствующие «разрешающие» подписи.

— Да, иногда у нас что-то ломается или бьется. Но мы понимаем специфику своего дела — нам несложно починить и снова выставить работу на обозрение, — объясняет Денис.

«Мы крепко заняли свою позицию и даже рады конкурентам»

В этом бизнесе работает формула «популярность=коммерческий успех», поэтому и самыми посещаемыми, и самыми прибыльными проектами за три года работы галереи FARBA стали «Ван Гог. Ван Лав» и «Фрида», представленные на площадке Дворца искусства, а также «Искусственный интеллект: художник или машина?», реализованный совместно с НЦСИ.

— Самым сложным и самым дорогим я назову наш текущий проект «FARBA Lab. 1 элемент. Вода». Запуская его летом, когда нужно конкурировать с фестивалями и поездками на природу, нам нельзя было поступиться принципом «следующий лучше предыдущего», мы осознанно пошли на риск, решили не экономить, усилили команду. Все инсталляции этого проекта заказали у авторов специально, заморочились с билетами, сделали для одной из зон 2992 оригами. С трудом, но все же подобрали партнеров проекта, сделав хорошие прогнозы по охватам и предложив нестандартные идеи. Определили цену входного билета: 15 BYN для людей с льготами, 20 BYN — общий. И не прогадали. Несмотря на сложную тему и стереотипно низкий сезон, мы уже спустя месяц окупили проект. Аудитория показала высокую вовлеченность и оставила много прекрасных отзывов. Проект будет работать во Дворце искусства до 24 августа.





Галерея FARBA делает коллаборации с зарубежными партнерами и обменивается контентом с коллегами из-за границы. Например, для выставки «Сон Ван Гога» посольство Японии предоставило аутентичные работы и даже музыкальный инструмент из минской резиденции. Сейчас FARBA готовит проект для Цифровой галереи в ОАЭ.

Пробовали свои силы в России и Казахстане, но пока решили все же сосредоточиться на Беларуси. Бренд наращивает свою популярность благодаря партнерским маркетинговым акциям, блогерам, СМИ.

— Плюс наши проекты достаточно «инстаграмные», а посетители активно делятся впечатлениями — это включает мощное сарафанное радио. И сейчас кажется, что мы крепко заняли свою позицию и даже рады конкурентам. В нашем деле нет соперников, только соратники: мы все работаем на развитие искусства в Беларуси. К зиме готовим три новых проекта для минчан и гостей столицы. Уже начали разработку, скоро вы сами все увидите.





Работая с таким нестандартным бизнесом, Денис продолжает исполнять и собственные мечты.

— Когда-то ребенком я хотел стать космонавтом. Теперь мы с командой сотрудничаем с Минским Аэроклубом. Нас позвала туда племянница Юрия Гагарина — мы помогли сделать выставку в павильоне «Космос». Сейчас нас снова зовут туда. Мы работаем на некоммерческой основе, а взамен получаем что-нибудь особенное: например, полеты на самолетах. Теперь я думаю о получении прав пилота, — улыбается предприниматель.