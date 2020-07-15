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«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

15.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Храм Мельпомены вновь открывает свои двери. После трехмесячного перерыва Минский областной драматический театр в Молодечно принимает зрителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Для обеспечения мер безопасности поклонников искусства просят использовать средства индивидуальной защиты. Сейчас в театре идут репетиции. Готовится новая постановка.

«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Напомним, театр не принимал посетителей с марта. Спектакли показывались только в режиме онлайн. Также попробовали и новую форму показа – для самых маленьких зрителей спектакль проходил под открытым небом.

«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Юрий Кривенький, директор Минского областного драматического театра:
На июль у нас запланировано три спектакля. Это спектакли, которые хорошо известны нашей публике. Это премьерный спектакль «Фокусы жизни», это спектакль «Банкет», спектакль «На другі дзень Сёмухі».

Нашим зрителям по приходу в театр мы предлагаем социальное дистанцирование, маски, если у кого нет с собой. Мы рекомендуем, чтобы они находились в масках. Конечно, все условия, что касается дезинфекции помещений театра, дозаторов – всё это у нас есть. Поэтому мы готовы ко встрече со зрителями.

«Спектакли, которые хорошо известны публике». Минский областной драматический театр в Молодечно вновь принимает зрителей

Стоит отметить, что осенью в Минском областном драматическом театре начнется 30-й юбилейный сезон. Ожидается ряд праздничных мероприятий. Одна из идей – более близкое знакомство актеров с их зрителями. Планируются творческие встречи.

Люди в материале: Юрий Кривенький

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Храм Мельпомены вновь открывает свои двери. После трехмесячного перерыва Минский областной драматический театр в Молодечно принимает зрителей,...
 
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