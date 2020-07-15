|
На две недели раньше, чем в России. В прокат выходит комедия от режиссера «ПрожектораПерисХилтон»
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на две недели раньше, чем в России, покажут российскую комедию
Нечасто бывает такое, что в белорусский прокат премьеры выходят раньше, чем в российский. Но комедия «Хэппи-энд» — как раз один из таких примеров.
По сюжету фильма загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?
В картине снялись Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Роза Хаируллина и другие. Режиссером выступил Евгений Шелякин. В Беларуси фильм можно будет посмотреть уже завтра, в России он должен выйти 1 августа.
Напомним, что с июня в столице снова
Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на две недели раньше, чем в России, покажут российскую комедию «Хэппи-энд». Ее снял режиссер шоу «Прожектор Перис Хилтон» Евгений Шелякин. На большой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)