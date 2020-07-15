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На две недели раньше, чем в России. В прокат выходит комедия от режиссера «ПрожектораПерисХилтон»

15.07.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на две недели раньше, чем в России, покажут российскую комедию «Хэппи-энд». Ее снял режиссер шоу «ПрожекторПерисХилтон» Евгений Шелякин. На большом экране премьера стартует с 16 июля.


Кадр из фильма

Нечасто бывает такое, что в белорусский прокат премьеры выходят раньше, чем в российский. Но комедия «Хэппи-энд» — как раз один из таких примеров.

По сюжету фильма загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

В картине снялись Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Роза Хаируллина и другие. Режиссером выступил Евгений Шелякин. В Беларуси фильм можно будет посмотреть уже завтра, в России он должен выйти 1 августа.

Напомним, что с июня в столице снова работают все кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas, правда, киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity показывают кино только по пятницам и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино вернулся к работе 2 июля. Сеть «АртКинотеатр» пока не объявляла о своем возвращении с каникул, но периодически устраивает сеансы.

Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком, а на крыше ТЦ Palazzo — автокинотеатр Silver Screen Drive-in.

«Хэппи-энд»

Когда: с 16 июля
Где: , , , , , ,
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

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В Беларуси на две недели раньше, чем в России, покажут российскую комедию «Хэппи-энд». Ее снял режиссер шоу «Прожектор Перис Хилтон» Евгений Шелякин. На большой...
 
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