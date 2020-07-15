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Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как оказалось, россияне познакомилась в интернете. Женщина сняла в Минске жилье – для себя и своего кавалера – и арендовала автомобиль. Оплачивала развлечения.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Вора удалось задержать на автовокзале. Вместе с похищенными вещами 33-летний мужчина собирался уехать в Москву.
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Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами
Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные...
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