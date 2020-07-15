ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, россияне познакомилась в интернете. Женщина сняла в Минске жилье – для себя и своего кавалера – и арендовала автомобиль. Оплачивала развлечения.

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Когда заявительница уснула в арендованной машине, молодой человек похитил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении. В сумке находились документы, платежные карты, мобильный телефон, 200 белорусских рублей и более 160 тысяч российских рублей.

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

Вора удалось задержать на автовокзале. Вместе с похищенными вещами 33-летний мужчина собирался уехать в Москву.

Люди в материале: Наталья Ганусевич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
На две недели раньше, чем в России. В прокат выходит комедия от режиссера «ПрожектораПерисХилтон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика