"Есть интересные стратегии". Цепкало будет поддерживать Тихановскую в президентской гонке









"Интерфакс" . "В самое ближайшее время будем с ней разговаривать. У нас есть несколько очень интересных стратегий, как дальше двигаться в сложившейся ситуации в этой политической кампании", - сказал Цепкало на пресс-конференции в среду, передает





"Я думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль", - добавил он.





Цепкало считает, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко "оставил" Тихановскую в избирательной кампании, "потому что, по его мнению, она слабый соперник". "Он (Лукашенко - ИФ) готов играть в хоккей, но играть с женщиной, которая никогда не стояла на коньках и не держала в руках клюшку", - сказал политик.





"Но сила женщины в ее слабости. И именно потому, что она женщина и мать, я считаю своим долгом всячески ее поддерживать", - добавил Цепкало.





Кроме того, политик сообщил, что его штаб будет вести консультации и с другими кандидатами в президенты.