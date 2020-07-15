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Сотни людей стали в километровую очередь к ЦИК, чтобы соперников Лукашенко пустили на выборы

15.07.2020 18:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В самом центре Минска люди продолжают выстраиваться в очередь к Центризбиркому. Все для того, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на президентские выборы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Очередь, длина которой на момент публикации заметки уже два километра, начала формироваться около полудня. Сейчас людей в очереди свыше тысячи, как пишут в СМИ и Telegram-каналах.

ЦИК уже сделал объявление, что лично жалобы принимаются до конца дня (то есть до 19:00), потом их предлагают отправлять по почте, передает «Свобода». К площади Независимости, где находится здание ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН. Задержаний пока не произошло.

Жалобы в Центризбирком предложил подавать предвыборный штаб Виктора Бабарико. Штаб выложил текст жалобы и призвал действовать. В жалобе есть требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам предвыборной кампании в Беларуси.

Обложка: «Свобода».

 
Теги: Минск
 
 
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В самом центре Минска люди продолжают выстраиваться в очередь к Центризбиркому. Все для того, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на...
 
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