Сотни людей стали в километровую очередь к ЦИК, чтобы соперников Лукашенко пустили на выборы

Источник материала: KYKY

В самом центре Минска люди продолжают выстраиваться в очередь к Центризбиркому. Все для того, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на президентские выборы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Очередь, длина которой на момент публикации заметки уже два километра, начала формироваться около полудня. Сейчас людей в очереди свыше тысячи, как пишут в СМИ и Telegram-каналах.

ЦИК уже сделал объявление, что лично жалобы принимаются до конца дня (то есть до 19:00), потом их предлагают отправлять по почте, передает «Свобода». К площади Независимости, где находится здание ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН. Задержаний пока не произошло.

Жалобы в Центризбирком предложил подавать предвыборный штаб Виктора Бабарико. Штаб выложил текст жалобы и призвал действовать. В жалобе есть требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам предвыборной кампании в Беларуси.

Обложка: «Свобода».