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Сотни людей стали в километровую очередь к ЦИК, чтобы соперников Лукашенко пустили на выборы
Источник материала: KYKY>
В самом центре Минска люди продолжают выстраиваться в очередь к Центризбиркому. Все для того, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на президентские выборы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Очередь, длина которой на момент публикации заметки уже два километра,
ЦИК уже сделал объявление, что лично жалобы принимаются до конца дня (то есть до 19:00), потом их предлагают отправлять по почте,
Жалобы в Центризбирком предложил подавать предвыборный штаб Виктора Бабарико. Штаб выложил текст жалобы и призвал действовать. В жалобе есть требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам предвыборной кампании в Беларуси.
Обложка: «Свобода».
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В самом центре Минска люди продолжают выстраиваться в очередь к Центризбиркому. Все для того, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на...
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