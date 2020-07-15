ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Amnesty International: милиционеры в штатском сами спровоцировали жесткий ответ

15.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что массовые задержания во время мирных собраний в Беларуси нарушили права протестующих и спровоцировали насилие.


Об этом заявила старшая руководительница компаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг. 

"Собравшиеся, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений", — передает ее слова сайт Amnesty International.

Во время акций протеста 14 июля в разных городах Беларуси, как сообщала пресс-служба МВД, было задержано более 250 человек. Не обошлось и без стычек между протестующими и силовиками. Ответственность за эти стычки Аиша Джанг возлагает на милицию: 

"Вчера милиция стремилась разогнать мирные собрания, прибегая к чрезмерному и ненужному применению силы, во многих случаях были задействованы сотрудники милиции в штатском. Это вызвало бурную реакцию со стороны некоторых протестующих, которые пытались предотвратить аресты и избиения других, что также усилило напряженность. 

Однако, по словам очевидцев и согласно широко доступным видеозаписям, митинги оставались преимущественно мирными, и многие из арестованных были мирными протестующими".

По ее словам, каждый, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести. Его нужно немедленно и безоговорочно освободить.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что массовые задержания во время мирных собраний в Беларуси нарушили права протестующих и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика